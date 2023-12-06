Üye Girişi
Haberler

A Milli Kadın Hentbol Takımı Slovakya'yı mağlup etti

Son Güncelleme:
Abone Ol

EHF EURO 2024 6. Eleme Grubu maçları için hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Hentbol Takımı, Slovakya'yı 29-27 mağlup etti. İlk maçta mağlup olan milliler, ikinci maçtan galip ayrıldı.

EHF EURO 2024 6. Eleme Grubu maçları için hazırlıklarını sürdüren A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlık maçında Slovakya'yı 29-27 mağlup etti.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Ankara Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'nda Slovakya milli takımı hazırlık maçında karşı karşıya geldi. 3 Aralık'ta oynanan ilk maçta rakibine 31-27'lik skorla mağlup olan milliler, ikinci maçtan 29-27 galip ayrıldı. Milli Takımın, Slovakya milli takımı ile ortak kamp çalışması da bu maçla sona erdi.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın kamp kadrosu şöyle:

Kaleci: Sude Karademir (Yalıkavak), Yağmur Bembeyaz (Konyaaltı Bld.), Serpil Abdioğlu (Görele Bld.)

Sol kanat: Elif Sıla Aydın (İzmir BBSK), Tuana Akman (Yalıkavak)

Sol oyun kurucu: Diğdem Hoşgör (Konyaaltı Bld.), Edanur Çetin (Konyaaltı Bld.)

Orta oyun kurucu: Betül Karaslan (Yenimahalle Bld.), Edanur Burhan (Yalıkavak), Gülcan Tügel (Yenimahalle Bld.), Reyhan Kaya (Üsküdar Belediyesi)

Sağ oyun kurucu: Beyza Karaçam (Lokomotiv Zagreb), Ece Sözmen (Yalıkavak)

Sağ kanat: Bilgenur Öztürk (Konyaaltı Bld.), Yasemin Özgür (Yalıkavak)

Pivot: Büşra Işıkhan (Kastamonu GSK), Meryem Erdoğan (Üsküdar Belediyesi), Fatma Akgün (Yalıkavak) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Slovakya Maç Sonucu Milli Takım Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Dolmabahçe Sarayı hangi günler açık? Dolmabahçe Sarayı giriş ücreti ne kadar? Motorine indirim var mı? Motorine indirim gelecek mi, ne kadar gelecek? 6 Aralık güncel Motorin ve akaryakıt fiyatları! KABİNE TOPLANTISI'NDA ALINAN KARARLAR SON DAKİKA! Asgari ücret zammı belli oldu mu, ne kadar olacak? Topkapı Sarayı nerede, hangi günler açık? Topkapı Sarayı bölümleri neler? Benzine indirim var mı? Benzine indirim gelecek mi, ne kadar gelecek? 6 Aralık güncel benzin ve akaryakıt fiyatları! İstanbul Arkeoloji Müzesi nerede? Arkeoloji Müzesi giriş ücreti ne kadar? İbrahim Kaboğlu kimdir? Halk Tv konuğu İbrahim Kaboğlu kaç yaşında, nereli? İbrahim Kaboğlu biyografisi! Kolesterol nedir, nasıl düşürülür? Kolesterol yüksekliği neden olur? Yılmaz Morgül kimdir? 2. Sayfa konuğu Yılmaz Morgül kaç yaşında, nereli? Yılmaz Morgül biyografisi! Pnömoni virüsü nedir, belirtileri neler? Pnömoni virüsü hangi ülkelerde var? Göz kuruluğu neden olur? Göz kuruluğu belirtileri neler? Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yalı Çapkını 49. bölüm fragmanı izle! Yalı Çapkını yeni bölüm fragmanı izle! Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 6 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Geniz akıntısı neden olur? Geniz akıntısı nasıl geçer? ASGARİ ÜCRET 2024 NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Asgari ücret 2024 ilk toplantı ne zaman? Asgari Ücret Tespit Komisyonu ne zaman toplanıyor?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title