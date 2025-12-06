Haberler

A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlık maçında Slovakya'ya yenildi

A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlık maçında Slovakya'ya yenildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Kadın Hentbol Takımı, dostluk turnuvasında Slovakya'ya 32-28 kaybetti. Milliler, turnuvanın ilk maçında Kuzey Makedonya'ya da yenilmişti. Önümüzdeki maçta Slovenya ile karşılaşacaklar.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlık kampında karşılaştığı Slovakya'ya 32-28 mağlup oldu.

Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'ndaki maçın ilk yarısını 15-12 önde tamamlayan Slovakya, karşılaşmadan 32-28 galip ayrıldı.

Dostluk turnuvasının ilk maçında ay-yıldızlı takım, dün Kuzey Makedonya'ya 26-29 yenildi.

Milli takım, organizasyonun son maçında yarın saat 14.30'da Slovenya ile karşı karşıya gelecek.

Organizasyon, Türkiye'nin, Polonya, Romanya, Çekya ve Slovakya ile 3-20 Aralık 2026 tarihleri arasında ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nın hazırlık turnuvası kapmasında gerçekleştiriliyor.

Kaynak: AA / Fatih Çakmak - Spor
Trump: Yakında kara operasyonunu başlatıyoruz

ABD operasyona başlıyor: Her evi, nerede olduklarını biliyoruz
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
Maç sonunda istifa! Sakaryaspor Teknik Direktörü Serhat Sütlü görevini bıraktı

Maç sonunda sürpriz istifa
Mahalle isimleri bile belli oldu! İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor

İstanbul'da ilçe sayısı 40'a çıkıyor! Mahalle isimleri bile belli oldu
İSBİKE'nin bisikletleri kırılarak hurda haline getirildi

İstanbul'un parası bu şekilde çöpe gitti! Hepsi hurda oldu
Cadde ortasında milleti toplayıp 'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis memuru açığa alındı

'Terörsüz Türkiye' sürecini eleştiren polis hakkında yeni gelişme
2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da paramparça oldu

2-0 öne geçen Liverpool, 90+6'da hayatının şokunu yaşadı
Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı

Dünyaca ünlü şarkıcı, eski başbakanla birlikte olduğunu resmen açıkladı
Nilüfer'in kızı Ayşe Nazlı Yumlu nişanlandı! İşte törenden ilk kare

Nilüfer'in kızı nişanlandı! İşte törenden ilk kare
1.5 yıldır hayatı kabusa döndü! Doktorlar bile çare olamıyor

1.5 yıldır hayatı kabusa döndü! Doktorlar bile çare olamıyor
7 kişinin öldüğü katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...

Katliam gibi kazadan kurtulan yolcudan vahim sözler: Biliyordum...
Bahçeli'den Barzani'ye 'Bozkurt' yanıtı: Ecel aman verdiği sürece bozkurt olacağım

Bahçeli'den Mesud Barzani'ye yanıt
İstanbul Karadeniz siklonunun etkisi altına girdi! 17 saat sürecek

İstanbul'u Karadeniz siklonu vurdu! 17 saat sürecek
Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü

Doktorlar eve yolladı, yapay zekaya sorunca apar topar hastaneye döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.