A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlık maçında Slovakya'ya yenildi
A Milli Kadın Hentbol Takımı, dostluk turnuvasında Slovakya'ya 32-28 kaybetti. Milliler, turnuvanın ilk maçında Kuzey Makedonya'ya da yenilmişti. Önümüzdeki maçta Slovenya ile karşılaşacaklar.
A Milli Kadın Hentbol Takımı, hazırlık kampında karşılaştığı Slovakya'ya 32-28 mağlup oldu.
Türkiye Hentbol Federasyonu (THF) Prof. Dr. Yaşar Sevim Hentbol Salonu'ndaki maçın ilk yarısını 15-12 önde tamamlayan Slovakya, karşılaşmadan 32-28 galip ayrıldı.
Dostluk turnuvasının ilk maçında ay-yıldızlı takım, dün Kuzey Makedonya'ya 26-29 yenildi.
Milli takım, organizasyonun son maçında yarın saat 14.30'da Slovenya ile karşı karşıya gelecek.
Organizasyon, Türkiye'nin, Polonya, Romanya, Çekya ve Slovakya ile 3-20 Aralık 2026 tarihleri arasında ortaklaşa düzenleyeceği 2026 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası'nın hazırlık turnuvası kapmasında gerçekleştiriliyor.