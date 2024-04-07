Üye Girişi
SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberler

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Sırbistan'a mağlup oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Salon: Kristalna Dvorana

Hakemler: Igor Covalciuc, Alexei Covalcuic (Moldova)

Sırbistan : Risovic, Kubina, Radosavljevic 5, Velickovic 4, Majkic 1, Mandic, Nukovic 1, Janjusevic 7, Knezevic 1, Jovovic, Stamenic, Bojicic, Radevic 7, Simic 1, Lazic 2, Petrovic 1

Türkiye : Yaren Berfe Göker, Merve Erbektaş, Ceren Demirçelen 1, Sevgi Kalyoncuoğlu 3, Cansu Akalın 5, Aslı İskit Çalışkan, Gülcan Tügel 1, Döne Gül Bozdoğan 1, Nurceren Akgün Göktepe, Beyza İrem Türkoğlu 6, Betül Yılmaz 2, Yasemin Şahin, Ceylan Aydemir, Ayşenur Kara, Bilgenur Öztürk, Eda Nur Çetin 3

İlk yarı: 14-10

İki dakika cezası alanlar: Jovovic, Lazic, Majkic ( Sırbistan ), Cansu Akalın ( Türkiye )

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki altıncı ve son maçında deplasmanda Sırbistan'a 30-22 yenildi.

Türkiye bu sonuçla, 2024 Avrupa Şampiyonası'na grupta en iyi üçüncü takımlar arasına girerek Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

Zrenjanin kentinde Kristalna Spor Salonu'nda oynanan maça ev sahibi takım seyircinin de desteğiyle iyi başladı ve 4. dakikada skoru 3-0 yaptı. Daha sonra etkili oynamaya başlayan milli takım, Beyza İrem Türkoğlu (3), Sevgi Kalyoncuoğlu (2) ve Betül Yılmaz'ın (1) golleriyle 12. dakikada skoru 6-6 eşitledi. Mücadelesi yüksek geçen kalan bölümde de Sırbistan daha etkili oynayarak ilk yarıyı 14-10 önde tamamladı.

İkinci yarıya da Sırbistan etkili başladı ve skoru 36. dakikada 18-11'e taşıyarak Türkiye'ye mola aldırdı. Kalan dakikalarda da ev sahibi takım iyi üstün oyununu sürdürerek maçı 30-22 kazandı.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası yolundaki elemeler grubunda oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak Sırbistan'a gelmişti.

Kaynak: AA / Spor

Sırbistan Türkiye Avrupa Şampiyonası Maç Sonucu Milli Takım Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Süper Kupa maçı yarıda mı kaldı? Süper Kupa derbi maçı neden iptal edildi? Kirli Sepeti bu akşam var mı, yok mu? 7 Nisan Kirli Sepeti yeni bölümü yayınlanacak mı? Kirli Sepeti neden yok? Fenerbahçe sahaya çıkacak mı? Süper Kupa maçı oynanacak mı? Fenerbahçe-Galatasaray Süper Kupa maçını hangi kanal veriyor? Fener-Galatasaray derbisi ne zaman, saat kaçta? Bayram namazı saat kaçta 2024? Zonguldak bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Yozgat bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Yalova bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Uşak bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Bayram namazı saat kaçta 2024? Tunceli bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Tokat Bayram namazı saat kaçta 2024? Tokat bayram namazı kaçta okunuyor, ne zaman kılınacak? İl il Ramazan Bayramı namazı saatleri! Teşkilat 102. bölüm izle! Teşkilat yeni bölüm tek parça izle! Teşkilat son bölüm neler oldu? Prestij Meselesi konusu nedir? Prestij Meselesi filmi nerede çekildi? Prestij Meselesi oyuncu kadrosu! Titanik filmi gerçek mi? Titanik filmi oyuncuları kim? Titanik filmindeki Jack ve Rose aşkı gerçek mi? Galatasaray- Fenerbahçe maçı ilk 11'ler! Galatasaray- Fenerbahçe maçının ilk 11'i belli oldu mu? Yargı bu akşam var mı, yok mu? 7 Nisan Yargı yeni bölüm yayınlanacak mı? Yargı bugün yok mu?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title