A Milli Kadın Hentbol Takımı, Sırbistan'a mağlup oldu

Salon: Kristalna Dvorana

Hakemler: Igor Covalciuc, Alexei Covalcuic (Moldova)

Sırbistan : Risovic, Kubina, Radosavljevic 5, Velickovic 4, Majkic 1, Mandic, Nukovic 1, Janjusevic 7, Knezevic 1, Jovovic, Stamenic, Bojicic, Radevic 7, Simic 1, Lazic 2, Petrovic 1

Türkiye : Yaren Berfe Göker, Merve Erbektaş, Ceren Demirçelen 1, Sevgi Kalyoncuoğlu 3, Cansu Akalın 5, Aslı İskit Çalışkan, Gülcan Tügel 1, Döne Gül Bozdoğan 1, Nurceren Akgün Göktepe, Beyza İrem Türkoğlu 6, Betül Yılmaz 2, Yasemin Şahin, Ceylan Aydemir, Ayşenur Kara, Bilgenur Öztürk, Eda Nur Çetin 3

İlk yarı: 14-10

İki dakika cezası alanlar: Jovovic, Lazic, Majkic ( Sırbistan ), Cansu Akalın ( Türkiye )

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri 6. Grup'taki altıncı ve son maçında deplasmanda Sırbistan'a 30-22 yenildi.

Türkiye bu sonuçla, 2024 Avrupa Şampiyonası'na grupta en iyi üçüncü takımlar arasına girerek Avrupa Şampiyonası'na gitmeye hak kazandı.

Zrenjanin kentinde Kristalna Spor Salonu'nda oynanan maça ev sahibi takım seyircinin de desteğiyle iyi başladı ve 4. dakikada skoru 3-0 yaptı. Daha sonra etkili oynamaya başlayan milli takım, Beyza İrem Türkoğlu (3), Sevgi Kalyoncuoğlu (2) ve Betül Yılmaz'ın (1) golleriyle 12. dakikada skoru 6-6 eşitledi. Mücadelesi yüksek geçen kalan bölümde de Sırbistan daha etkili oynayarak ilk yarıyı 14-10 önde tamamladı.

İkinci yarıya da Sırbistan etkili başladı ve skoru 36. dakikada 18-11'e taşıyarak Türkiye'ye mola aldırdı. Kalan dakikalarda da ev sahibi takım iyi üstün oyununu sürdürerek maçı 30-22 kazandı.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2024 Avrupa Şampiyonası yolundaki elemeler grubunda oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik ve 2 mağlubiyet alarak Sırbistan'a gelmişti.