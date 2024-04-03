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A Milli Kadın Hentbol Takımı Karadağ'a mağlup oldu

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2024 Avrupa Hentbol Şampiyonası 6. Eleme Grubu 5. maçında A Milli Kadın Hentbol Takımı, Rize'de karşı karşıya geldiği Karadağ'a 30-28 mağlup oldu.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Rize Yenişehir Spor Salonu'nda Karadağ ile karşılaştı. Karşılıklı gollerle geçilen mücadeleden milliler sahadan 30-28 mağlup ayrıldı. Müsabakada milli takımın en golcü ismi 6 golle Beyza İrem oldu. Karadağ'da Djina Mugoşa 9 golle oynadı.

Salon: Yenişehir

Hakemler: Svetoslav Yovchev, Zvezdelin Yonchev

Türkiye: Yaren Selen Akalın, Aslı İskit Çalışkan, Gülcan Tügel, Döne Gül Bozdoğan, Yaren Berfe Göker, Nurceren Akgün Gökltepe, Beyza İrem Türkoğlu, Betül Yılmaz, Yasemin Şahin, Ceylan Aydemir, Ayşenur Kara, Deren Demirçelen, Bilgenur Öztürk, Merve Erbektaş, Edanur Çetin, Fatma Küçükyıldız

Başantrenör: Costica Buceschi

Karadağ: Rajcic, Marsenic, Pletikosic, Attingre, Mugoşa, Markoıvic, İvannovic, Brnovic, Klikovac, Despotovic, Pavicevic, Grebic

Başantrenör: Maja Savic - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Karadağ Rize Spor Güncel Haberler

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