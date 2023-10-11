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A Milli Kadın Hentbol Takımı Karadağ'a mağlup oldu

A Milli Kadın Hentbol Takımı, EHF EURO 2024 6. Eleme Grubu'ndaki ilk maçında Karadağ'a 39-23 mağlup oldu. Karadağ'ın Podgorica kentindeki Bemax Arena'da oynanan maçın ilk yarısını da ev sahibi ekip 16-14 önde kapattı. Kadın Milli Takımı, gruptaki ikinci maçını 15 Ekim'de Ankara'da Sırbistan ile oynayacak.