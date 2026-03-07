Haberler

2026 Kadınlar EHF EURO Cup: Çekya: 36 Türkiye: 24

2026 Kadınlar EHF EURO Cup: Çekya: 36 Türkiye: 24
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

2026 Kadınlar EHF EURO Cup kapsamında A Milli Kadın Hentbol Takımı, deplasmanda Çekya'ya 36-24 mağlup oldu. İlk yarıda ev sahibi ekip önde tamamladı.

2026 Kadınlar EHF EURO Cup kapsamında A Milli Kadın Hentbol Takımı, deplasmanda Çekya'ya 36-24 mağlup oldu.

2026 Kadınlar EHF EURO Cup kapsamında Kadın A Milli Takımı, deplasmanda Çekya ile karşı karşıya geldi.

Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 17-12 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Çekya, mücadeleden 36-24 galip ayrıldı.

Millilerin gol dağılımı ise şu şekilde oldu: Gülcan Tügel 6, Emine Gökdemir 6, Yağmur Özler 4, Döne Gül Bozdoğan 2, Ceylan Aydemir 2, Nurceren Akgün Göktepe 1, Nil Şengöçen 1, Beyzanur Türkyılmaz 1, Sude Naz Dağ 1. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Tahran'a yeni hava saldırısı! İran'ın ekonomisini vuruyorlar

Trump'ın tehdidinin ardından saldırı başladı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Sergen Yalçın'dan ''Okan Buruk da hakemlerden şikayetçi'' söylemine olay cevap

''Okan Buruk da hakemlerden şikayetçi'' söylemine verdiği cevap bomba
Galatasaray, Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 7'ye çıkardı

Fenerbahçelileri strese sokan gelişme
Devlet Bahçeli'nin de kaçırmadığı dizi Arap dünyasına açılıyor

Devlet Bahçeli'nin de kaçırmadığı dizi Arap dünyasına açılıyor
NBA efsanesi ile dünyanın en uzun modeli yan yana

Boyu boyuna uygun! Adı üstünde "Devlerin" buluşması
Sergen Yalçın'dan ''Okan Buruk da hakemlerden şikayetçi'' söylemine olay cevap

''Okan Buruk da hakemlerden şikayetçi'' söylemine verdiği cevap bomba
Uğurcan Çakır'ın maç sonu sevinci tepki çekti

Maç sonunda tansiyon yükseldi
Okan Buruk: Haftaya maçta yokum

Taraftarları kahreden haber: Haftaya maçta yokum