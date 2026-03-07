2026 Kadınlar EHF EURO Cup: Çekya: 36 Türkiye: 24

2026 Kadınlar EHF EURO Cup kapsamında A Milli Kadın Hentbol Takımı, deplasmanda Çekya'ya 36-24 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ilk yarısını ev sahibi ekip 17-12 önde tamamladı. İkinci yarıda da üstünlüğünü sürdüren Çekya, mücadeleden 36-24 galip ayrıldı.

Millilerin gol dağılımı ise şu şekilde oldu: Gülcan Tügel 6, Emine Gökdemir 6, Yağmur Özler 4, Döne Gül Bozdoğan 2, Ceylan Aydemir 2, Nurceren Akgün Göktepe 1, Nil Şengöçen 1, Beyzanur Türkyılmaz 1, Sude Naz Dağ 1. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı