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A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avusturya Rövanş Maçına Hazır

A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avusturya Rövanş Maçına Hazır
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A Milli Kadın Hentbol Takımı, 2025 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri play-off rövanşında Avusturya ile karşılaşacak. İlk maçı kaybeden milliler, tarihi bir başarı için sahaya çıkacak.

A Milli Kadın Hentbol Takımı, yarın Avusturya ile karşılaşacakları 2025 Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri 2. tur play-off rövanş maçına iddialı şekilde hazırlandı.

A Milli Hentbol Takımı, yarın saat 19.00'da Amasya Spor Salonu'nda Avusturya ile mücadele edecek. Avusturya'da oynanan ilk maçı 39-26 kaybeden milliler, rakibini 8 veya daha fazla farkla mağlup etmesi durumunda tarihinde ilk kez Dünya Kadınlar Hentbol Şampiyonası'na katılma hakkı elde edecek. Amasya'da oynanacak karşılaşma öncesi düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan milli oyuncu Asli İskit Çalışkan, "Biz tarihimizde ilk defa Avrupa Şampiyonası'na katılan bir ekibin parçasıyız. Dünya Şampiyonası için de bu bir ilk olabilir. Elimizden gelen her şeyi yapacağız. İmkansız değil. Amasya'nın seyircisinin desteğini arkamıza alırsak o rüzgarla birlikte adım adım maçı kazanmak istiyoruz" dedi.

Avusturya'daki maça iyi başladıklarını ancak sonunu getiremediklerini hatırlatan milli oyuncu Nur Ceren Akgün Göktepe de, "Rövanş maçında elimizden gelenin en iyisini yapıp güzel bir sonuçla ayrılacağımıza inanıyorum" diye konuştu.

Maça hazırlanan oyuncularına güvendiğini ifade eden A Milli Kadın Hentbol Takımı Başantrenörü David Ginesta Montes ise, "Bu maçta Avusturya'yı 8 golle yenmemiz gerektiği için risk alacağız" şeklinde konuştu. - AMASYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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