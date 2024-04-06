A Milli Kadın Hentbol Takımı, Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı için Sırbistan ile kritik maça çıkacak

Türkiye Hentbol Federasyonu Başkanı Uğur Kılıç, A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın yarın Sırbistan karşısında galip gelerek, tarihinde ilk kez Avrupa Şampiyonası'na katılım hakkı kazanacağına inandığını söyledi.

Kılıç, ay-yıldızlı takımın 2024 Avrupa Şampiyonası elemelerinde deplasmanda Sırbistan ile yarın yapacağı kritik maçı, AA muhabirine değerlendirdi.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'nın bütün konsantrasyonunun yarın deplasmanda oynayacakları Sırbistan maçına yönelik olduğunu belirten Kılıç, "Sırbistan maçından alacağımız sonuçla inşallah tarihimizde ilk defa Avrupa Şampiyonası finallerine adımızı yazdırmış olacağız." dedi.

Kılıç, grupta beşinci maçlarını Rize'de son Avrupa Şampiyonası'nda üçüncü olan Karadağ'a karşı oynadıklarını hatırlatarak, "Milli takım her maça kazanmak için çıkar Karadağ maçına da galibiyet için çıktık. Aslında Rize'de alacağımız galibiyetle gruptan çıkmayı garantileyebilirdik. Artık önümüzde yarın oynayacağımız Sırbistan maçı var. Seyirci baskısı da olacak ama buraya kazanmak için geldik. Dün akşam ilk antrenmanımızı gerçekleştirdik, bugün de maçın oynanacağı salonda çift idman yapacağız. Ardından da maçı bekleyeceğiz." diye konuştu.

A Milli Kadın Hentbol Takımı'na güvendiğini ifade eden Kılıç, "Sporcularımıza her zaman 'Yeteneklerinize güvenin, kendinize inanın, bu milli takımın başaramayacağı bir iş yok.' diyorum. Bence başarılı olacağız ve tarihte bir ilki gerçekleştireceğiz." dedi.

Avrupa'ya transferlerdeki artış

Kadın milli hentbolcuların son yıllarda Avrupa kulüplerine transferlerinde artış olduğunu da vurgulayan Kılıç, "Milli hentbolcularımız son yıllarda artan bir şekilde Avrupa'da ülkemizi başarıyla temsil ediyorlar. Önümüzdeki yıl daha fazla hentbolcumuzun Avrupa kulüplerinde oynamak için imza attıklarını duyuyorum. Milli takımımız çok yetenekli sporculardan oluşan iyi bir takım. Bu nedenle Avrupa'daki kulüplerin de bizim sporcularla ilgilenmesi çok doğal." ifadelerini kullandı.

Kadın milli hentbolcuların erkek milli hentbolculara göre daha başarılı olduğunu söyleyebileceklerini de kaydeden Kılıç, şöyle konuştu:

"Günümüz şartlarına göre A Milli Kadın Takımı'mızın, Avrupa Şampiyonası finallerine daha yakın olduğunu söylemek daha gerçekçi bir yaklaşım olur. Tabii erkekler de İspanyol hocamız Daniel Gordo ile farklı bir kulvarda ilerliyor, hazırlık periyotları devam ediyor. Onların da ilk maçları kasım ayında başlayacak, zorlu bir grupta mücadele edeceğiz. Milli takımlarımız kadınlarda ve erkeklerde kime karşı oynarsa oynasın kazanmak için sahaya çıkacaktır ve kazanmak için son topa kadar çalışacaktır, mücadele edecektir. Bizim ülkemize de bu yakışır."