A Milli Kadın Futbol Takımından Cumhuriyet Bayramı Öncesi Galibiyet Müjdesi

UEFA Uluslar B Ligi Play-Out rövanş maçında yarın İzmir'de Gürsel Aksel Stadı'nda Kosova'yı ağırlayacak A Milli Kadın Futbol Takımı'nda Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Necla Güngör Kıragası, seyircilere Türk kadınının sahada neler yapabildiğini göstermek istediklerini söyledi.

Necla Güngör Kıragası, karşılaşmanın oynanacağı Gürsel Aksel Stadı'nda oyuncu Ece Türkoğlu ile düzenlediği basın toplantısında yarın seyirciler önünde kazanmak istediklerini belirtti. Cumhuriyet Bayramı'nı maçı kazanarak bir gün önceden kutlamak istediklerini vurgulayan Kıragası, şunları kaydetti:

"Oyuncularımızın hepsi hazır. Son idmanımızı yapmak için de buradayız. Emin olun yarın yine çok disiplinli bir şekilde maça başlayan, set oyunu oynamaya çalışan, üçüncü bölgeye oyunu yığan, topun bizde kaldığı bir oyun göstermek istiyoruz. Bunu yaparken de hem işin keyfine varmak hem de gelen seyircilerimize Türk kadınının sahada neler yapabildiğini göstermek istiyoruz. O yüzden buradan da taraftarlarımıza seslenelim. Yarın bizi yalnız bırakmasınlar. Burada Cumhuriyet Bayramımızı hep birlikte kutlayalım."

ECE TÜRKOĞLU: CUMHURİYET BAYRAMI'NDAN ÖNCE GALİBİYET KUTLAMASI YAPACAĞIZ

A Milli Kadın Futbol Takımı oyuncusu Ece Türkoğlu da Kosova'da oynadıkları ilk maçın çok güzel geçtiğini ve B Ligi'nde devam etmek istediklerini söyledi. Takım olarak çok büyük mücadele verdiklerini anlatan Türkoğlu, "Rakibimize zaten saygı duyuyorduk. Hazırlık sürecimizde de onların aslında ne kadar mücadeleci bir takım olduklarını biliyorduk. Bunun üzerine çalıştık. Kendi ligimizde, Türkiye liginde oynayan oyuncular da vardı. Biliyorduk rakibimizi ama önemli olan aslında bizim nasıl oynadığımız, bizim nasıl reaksiyon verdiğimizdi. Güzel bir maç geçirdik. Umarım yarın da İzmir'de Cumhuriyet Bayramı'ndan önce galibiyet alır ve bu kutlamayı hep birlikte yaparız" ifadelerini kullandı.

İKİ TAKIM HAZIRLIKLARINI TAMAMLADI

A Milli Kadın Futbol Takımı son antrenmanını teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde yaptı. Isınma hareketlerinin ardından pas çalışması yapan milliler, daha sonra taktik çalıştı. Öte yandan, Göztepe Kadın Gücü Derneği'nden kadınlar da milli oyunculara çiçek takdim etti.

Ayrıca, Kosova milli takımı da son antrenmanını yaparak maçın hazırlıklarını tamamladı. Yarın 20.00'da başlayacak mücadeleyi Polonya Futbol Federasyonundan Michalina Diakow yönetecek.