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A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya'yı Konuk Ediyor

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A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında yarın Sivas'ta Slovenya ile karşılaşacak. Milliler, puanını 6'ya çıkarmayı hedefliyor.

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında yarın Slovenya'yı Sivas'ta konuk edecek.

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan Fabienne Michel yönetecek.

Grup maçlarına 1-0'lık İrlanda Cumhuriyeti mağlubiyetiyle başlayan milli takım, daha sonra Pendik Stadı'nda Yunanistan'ı 1-0 yendi. Gruptaki üçüncü karşılaşmasında deplasmanda Slovenya'ya 3-0 kaybeden ay-yıldızlılar, rakibini sahasında yenerek puanını 6'ya çıkarmayı hedefliyor.

Milliler, grupta topladığı 3 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Slovenya ise grupta 3'te 3 yaparak 9 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.

Kaynak: AA / Metin Arslancan - Spor
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