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A Milli Kadın Futbol Takımı, Slovenya'ya 2-0 yenilerek 2027 Dünya Kupası'na veda etti

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A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off birinci tur rövanşında Slovenya'ya deplasmanda 2-0 mağlup oldu. İstanbul'daki ilk maç 3-3 berabere bittiği için Türkiye elenirken Slovenya play-off ikinci turuna yükseldi.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off birinci tur rövanşında Slovenya'ya deplasmanda 2-0 mağlup oldu.

İstanbul'daki ilk maçta Slovenya ile 3-3 berabere kalan Türkiye, elendi. Slovenya ise play-off ikinci turuna yükseldi.

Slovenya'nın Domzale kentindeki Sportni Park'ta oynanan karşılaşmada ev sahibi takımın gollerini 83. dakikada Maja Sternad ile 90+3. dakikada Mirjam Kastelec kaydetti.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nda Elif Keskin, 28. dakikada kırmızı kart gördü.

Kaynak: AA
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