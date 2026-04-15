A Milli Kadın Futbol Takımı Sinop'ta

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta 18 Nisan Cumartesi günü İsviçre ile karşılaşacak A Milli Kadın Futbol Takımı, Sinop'a geldi.

Ay-yıldızlı kafileyi Sinop Havalimanı'nda vali yardımcısı Taner Bolat, Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürü Mehmet Kalyon, Gençlik ve Spor Bakanlığı İl Müdürlüğü sporcuları ve taraftarlar karşıladı.

Burada sporcular tarafından A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktör Necla Güngör Kıragası ve oyunculara çiçek takdim edildi. Taraftarlar tezahüratlar yaparak oyuncuları yanlarına çağırdı.

Kafile, havalimanından konaklayacağı otele geçti.