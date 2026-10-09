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A Milli Kadın Futbol Takımı, play-off ilk maçında Slovenya ile 3-3 berabere kaldı

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2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off ilk maçında A Milli Kadın Futbol Takımı, sahasında Slovenya ile 3-3 berabere kaldı. Millilerin golleri Kader Hançar ve Selen Altunkulak'tan gelirken rövanş 13 Ekim'de oynanacak.

Stat: Pendik

Hakemler: Lina Lehtovaara, Heini Hyvönen, Laura Koskinen (Finlandiya)

Türkiye: Gamze Yaman, Elif Keskin, Meryem Küçükbirinci, Eda Karataş, İlayda Civelek (Dk. 75 Fatma Şakar), Cansu Kaya, Melike Pekel (Dk. 64 Tuana Keles), Ebru Topçu, Selen Altunkulak (Dk. 86 Vildan Kardeşler), Busem Şeker, Kader Hançar (Dk. 76 Ece Türkoğlu)

Slovenya : Pasar, Krizaj, Conc, Golob, Testen, Javoric (Dk. 77 Kastelec), Prasnikar, Korosec, Zver, Mihelic, Kajzba

Goller: Dk. 18 Kader Hançar (penaltıdan), Dk. 25 ve Dk. 75 Selen Altunkulak (Türkiye), Dk. 62 ve Dk. 90+3 Kajzba, Dk. 81 Kastelec ( Slovenya )

Sarı kartlar: Dk. 17 Golob, Dk. 43 Javoric ( Slovenya ), Dk. 41 İlayda Civelek, Dk. 51 Meryem Küçükbirinci, Dk. 83 Cansu Kaya (Türkiye)

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu ilk maçında A Milli Kadın Futbol Takımı, sahasında Slovenya ile 3-3 berabere kaldı.

Mücadele öncesinde ay-yıldızlılarda 122. maçına çıkan Didem Karagenç ve 101. kez milli formayı terleten kaptan Ebru Topçu'ya Türkiye Futbol Federasyonu tarafından hatıra forması hediye edildi.

Millilerin gollerini 18. dakikada penaltıdan Kader Hançar, 25 ve 75. dakikalarda da Selen Altunkulak kaydetti.

Turda rövanş karşılaşması, 13 Ekim Salı günü TSİ 18.00'de Sportni Park'ta oynanacak.

Kaynak: AA
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