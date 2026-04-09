Haberler

Sinop, A Milli Kadın Futbol Takımı'nı ağırlamaya hazırlanıyor

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri için Sinop'da yapılacak maç öncesinde Vali Mustafa Özarslan başkanlığında bir değerlendirme toplantısı gerçekleştirildi. Vali Özarslan, bu tür organizasyonların şehrin prestijine büyük katkı sağladığını vurguladı.

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta 18 Nisan'da Sinop'ta oynayacağı maç öncesinde Vali Mustafa Özarslan başkanlığında değerlendirme toplantısı yapıldı.

Müsabaka için yapılan son hazırlıkların ele alındığı toplantıda konuşan Vali Özarslan, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri maçına ev sahipliği yapacak olmalarından dolayı heyecan duyduklarını söyledi.

Bu tür organizasyonların aynı zamanda şehrin tanıtım vitrini olduğunu vurgulayan Özarslan, Karadeniz'in en kuzey ucunda yer alan tarihi mirası, doğal güzellikleri ve güçlü kültürel birikimiyle öne çıkan Sinop'un uluslararası bir organizasyonla anılacak olmasının önemine dikkati çekti.

Vali Özarslan, söz konusu maçın şehrin görünürlüğünü de artıracağına işaret ederek, şöyle devam etti:

"Müsabaka esnasında tribünlerde yaşanacak heyecan, gelecekte şehrimizi ziyaret edecek yeni misafirlerin ilk adımı olabilir. Televizyon ekranlarında, dijital platformlarda ve sosyal medyada yer alacak her kare, Sinop'un doğal güzelliklerini, sakin yaşam kültürünü ve misafirperverliğini geniş kitlelere anlatma fırsatı sunacaktır. Özellikle futbol gibi küresel bir dil söz konusu olduğunda ve kadın futbolu gibi dünya genelinde hızla yaygınlaşan bir spor dalı işin içine girdiğinde, bu etkinin çok daha geniş kitlelere ulaşması mümkündür."

Özarslan, uluslararası bir müsabakanın Sinop'un kurumsal itibarına önemli katkı sunacağına inandığını dile getirerek, "Burada elde edilen organizasyon başarısı, doğrudan somut bir fayda üretmese de prestij oluşturur ve şehrin kurumsal itibarına önemli katkı sağlar. Prestij ve kurumsal itibar ise şehirler arası ilişkilerde küçümsenmeyecek bir sermayedir. Sinop'un bu organizasyona ev sahipliği yapması şehrimizin huzurlu yaşam yapısını, doğal zenginliklerini ve sürdürülebilir şehir kimliğini ulusal ve uluslararası ölçekte görünür kılma açısından önemli bir adımdır." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Gökhan Gücüklüoğlu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

