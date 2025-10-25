A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Kosova Maçı Ücretsiz İzlenebilecek
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Kosova ile yapacağı UEFA Uluslar B Ligi play-out maçı, futbolseverler için ücretsiz olacak. Müsabaka, 28 Ekim Salı günü İzmir'de Gürsel Aksel Stadyumu'nda yapılacak.
Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Gürsel Aksel Stadyumu'nda, saat 20.00'de başlayacak müsabakayı takip etmek isteyen taraftarlar, internet üzerinden "www.passo.com.tr" ile Passo Mobil Uygulama'dan biletlerini ücretsiz alabilecek.
Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor