A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Hedefi B Ligi'nde Kalmak

UEFA Uluslar B Ligi play-out mücadelesinde yarın deplasmanda, 28 Ekim Salı günü ise İzmir'de Kosova 'yla karşı karşıya gelecek A Milli Kadın Futbol Takımı'nda tek hedef B Ligi'nde kalmak.

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi play-out maçında yarın deplasmanda Kosova'nın konuğu olacak. Fadil Vokrri Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 18.00'de başlayacak. Kritik mücadele öncesinde İstanbul'daki hazırlıklarını tamamlayan Ay-yıldızlılar, dün Kosova'nın başkenti Priştine'ye gitti. Ay-yıldızlılarda; Ezgi Çağlar ve Melike Öztürk, Demirören Haber Ajansı'na özel açıklamalarda bulundu.

24 Ekim'de Kosova'yla oynanacak ilk maça iyi hazırlandıklarını ve UEFA Uluslar C Ligi'ne düşmek istemediklerine değinen milli file bekçi Ezgi Çağlar, "Necla hocam zaten söyledi. C Ligi'ne düşmek istemiyoruz. Onlardan kendimizi üstün görüyoruz. C Ligi'nde çok iyi bir performans gösterdik. B Ligi'nde kalmak istiyoruz. En son kampı temmuz ayında yaptık. Birbirimizi çok özledik. Bu özlem bize 3 puan getirir diye düşünüyorum. Kosova maçlarına da ciddi şekilde motive olmuş durumdayız. Kosova'nın taktiklerine göre çalışıyoruz. Kosova'yı çok iyi analiz ettik. Türkiye Kadınlar Milli Takımı olarak hepimiz maça konsantreyiz ve hazırız. Hem onların evinde hem de kendi evimizde 6 puan toplayıp B Ligi'nde kalacağız" diye konuştu.

'ÇOK MUTLUYUZ, İYİ Kİ TOPLANDIK'

Antrenmanların eğlenceli ama yorucu geçtiğini dile getiren 34 yaşındaki tecrübeli oyuncu, "Kampımız güzel geçiyor. Kalecilerin temposu biraz daha normal ama oyuncu grubumuzun antrenmanları hem eğlenceli geçiyor hem de biraz yorucu geçiyor. Maç yaklaştığı için yavaş yavaş tempoyu düşürmeye başladık. Çok mutluyuz şu an. İyi ki toplandık" ifadelerinde bulundu.

'BU SENEYİ ADAPTASYON OLARAK GÖRÜYORUM'

Tek hedeflerinin B Ligi olduğunu ifade eden Ezgi Çağlar, "Şu an B Ligi'ne adaptasyon sürecinden bahsedeyim. Adapte olduk diyelim. Bir sonraki katıldığımızda daha farklı şeyler olacağını düşünüyorum. Daha iyi bir Türkiye'yle karşılaşacaklar. Bu seneyi adaptasyon olarak görüyorum ve B Ligi'nde kalmak istiyoruz. Şu an tek hedefimiz bu. Tekrar söylediğim gibi C Ligi'ne düşmek istemiyoruz" dedi.

MELİKE ÖZTÜRK: KOSOVA MAÇINA ÇOK İYİ HAZIRLANDIK

Takım olarak Kosova maçlarına çok konsantre olduklarını vurgulayan Melike Öztürk, "Kosova maçlarına çok iyi hazırlandık. Kampımız 17 Ekim'de başladı. Bildiğiniz gibi 24'ünde ilk maçımızı oynayacağız. 28 Ekim'de ikinci maçımız İzmir'de oynanacak. Bizim için ikinci maçın çok daha önemi var çünkü ertesi gün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı. Çifte kutlama, çifte bayram yapmak istiyoruz. Bütün İzmir halkını da maça davet ediyorum" yorumlarında bulundu.

'ÇİFT İDMANLARIMIZ, TOPLANTILARIMIZ VE ANALİZLERİMİZ OLDU'

Kampın çok dolu geçtiğini ifade eden 24 yaşındaki santrfor, "Çift idmanlarımız, toplantılarımız ve analizlerimiz oldu. Tamamen çok dolu bir şekilde geçti ama bizim için önemli olan sahanın içindeki antrenmanlardı. Biraz yorulduk ama galip gelmek için yapılması gereken antrenmanlardı. Mutluyuz. Hem eğlendik hem zorlandık. Bizim için güzeldi" diyerek sözlerini noktaladı.