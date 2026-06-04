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A Milli Kadın Futbol Takımı, yarın Kuzey İrlanda'yı konuk edecek

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A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup beşinci maçında yarın Pendik Stadı'nda Kuzey İrlanda ile karşılaşacak. Saat 20.00'de başlayacak maç öncesinde milliler 7 puanla 2. sırada, konuk ekip ise 6 puanla 3. sırada yer alıyor.

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'taki beşinci maçında yarın Kuzey İrlanda'yı ağırlayacak.

Pendik Stadı'nda oynanacak karşılaşma saat 20.00'de başlayacak.

Grupta geride kalan 4 maçta 2 galibiyet, birer beraberlik ve mağlubiyet alan milliler, 7 puanla 2. sırada yer alıyor.

Konuk Kuzey İrlanda ise 2'şer galibiyet ve mağlubiyetle 6 puanla 3. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında Kuzey İrlanda'da oynanan ilk maçı ay-yıldızlı ekip 1-0 kazanmıştı.

Kaynak: AA / Süha Gür
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