A Milli Kadın Futbol Takımı Kosova ile Eşleşti

A Milli Kadın Futbol Takımı , UEFA Uluslar B-C Ligi play-off etabında Kosova ile eşleşti.

UEFA Uluslar B Ligi 2'nci Grup müsabakalarını 3'üncü sırada tamamlayan A Milli Kadın Futbol Takımı'nın play-off etabındaki rakibi belli oldu. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde yapılan kura çekiminde Ay-Yıldızlılar, Kosova ile eşleşti. Diğer eşleşme Kıbrıs Rum Kesimi ile Arnavutluk arasında gerçekleşti. Ay-yıldızlı ekip, Kosova ile 24 ve 28 Ekim tarihlerinde karşı karşıya gelecek. Eşleşmeyi kazanan takım UEFA Uluslar B Ligi'nde, kaybeden takım ise C Ligi'nde yer alacak.