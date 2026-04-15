A Milli Kadın Futbol Takımı ve Türk Takımlarının Durumu

A MİLLİ KADIN FUTBOL TAKIMI

- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2'nci Grup 3'üncü maçında deplasmanda İsviçre'ye 3-1 yenildi.

FENERBAHÇE

-Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam edecek.

15.30 Futbol A Takımı'nın forma göğüs sponsorluğu anlaşması başkan vekili Murat Salar, yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları, takım kaptanı Milan Skriniar ve sponsor firmanın yetkililerinin katılacağı toplantıyla imzalanacak.

GALATASARAY

Sarı-kırmızılı takım Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam edecek.

BEŞİKTAŞ

11.00 Siyah-beyazlılar, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ

- Çeyrek Final

22.00 Arsenal (1) - (0) Sporting CP

22.00 Bayern Münih (2) - (1) Real Madrid

BASKETBOL

- Basketbol Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final

22.00 Tenerife (1) - (1) Galatasaray MCT Technic

- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi

19.00 Türk Telekom - Safiport Erokspor

KADINLAR EUROLEAGU'DE FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN RAKİPLERİ BELLİ OLACAK

- İspanya'nın Zaragoza şehrinde düzenlenen Final Six, iki maçla başlayacak. Fenerbahçe Opet ve Galatasaray Çağdaş Faktoring'in Final-Four'daki rakipleri belli olacak.

18.30 Spar Girona - Reyer Venezia

21.30 Basket Landes - Casademont Zaragoza

GÜREŞ

17.00 Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 20-26 Nisan'da düzenlenecek 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası öncesinde Grekoromen Milli Takımı, basınla bir araya gelecek. İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve rekortmen güreşçi Rıza Kayaalp basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.

VOLEYBOL

- SMS Grup Efeler Ligi Play Off 1-4

16.00 Spor Toto - Ziraat Bankkart

19.00 Galatasaray HDI Sigorta - Halkbank

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump: Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız

"Önümüzdeki iki gün boyunca inanılmaz olaylara tanık olacaksınız"
Çin’de aqua parkta korku dolu anlar: Kaydırakta mahsur kaldılar

Klostrofobisi olanlar bakmasın; eğlence bir anda kabusa döndü

Ankara'da FETÖ'ye ağır darbe! 6 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi

Telefonlarından çıkan uygulamayı gören polis tek tek gözaltına alıyor
İran'da abluka depremi! 36 saat içinde tüm ticaret durduruldu

Dünya ciddi bir krizin eşiğinde! 36 saatlik hamle dengeleri sarstı
Pınar Deniz’den sarsan sözler: Babam hayattayken morga konmuş

Hikayesi herkesi derinden sarstı
Çin’de aqua parkta korku dolu anlar: Kaydırakta mahsur kaldılar

Klostrofobisi olanlar bakmasın; eğlence bir anda kabusa döndü

ABD, Kata'ib Hizbullah liderinin başına 10 milyon dolar ödül koydu

Trump o ismin başına 10 milyon dolar ödül koydu
Soruşturma izni sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama

Soruşturma izni sonrası Mansur Yavaş'tan ilk açıklama