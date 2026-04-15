A Milli Kadın Futbol Takımı ve Türk Takımlarının Durumu
A MİLLİ KADIN FUTBOL TAKIMI
- A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2'nci Grup 3'üncü maçında deplasmanda İsviçre'ye 3-1 yenildi.
FENERBAHÇE
-Sarı-lacivertliler, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarına devam edecek.
15.30 Futbol A Takımı'nın forma göğüs sponsorluğu anlaşması başkan vekili Murat Salar, yönetim kurulu üyesi Ertan Torunoğulları, takım kaptanı Milan Skriniar ve sponsor firmanın yetkililerinin katılacağı toplantıyla imzalanacak.
GALATASARAY
Sarı-kırmızılı takım Gençlerbirliği maçı hazırlıklarına devam edecek.
BEŞİKTAŞ
11.00 Siyah-beyazlılar, Samsunspor maçının hazırlıklarını sürdürecek.
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ
- Çeyrek Final
22.00 Arsenal (1) - (0) Sporting CP
22.00 Bayern Münih (2) - (1) Real Madrid
BASKETBOL
- Basketbol Şampiyonlar Ligi Çeyrek Final
22.00 Tenerife (1) - (1) Galatasaray MCT Technic
- Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi
19.00 Türk Telekom - Safiport Erokspor
KADINLAR EUROLEAGU'DE FENERBAHÇE VE GALATASARAY'IN RAKİPLERİ BELLİ OLACAK
- İspanya'nın Zaragoza şehrinde düzenlenen Final Six, iki maçla başlayacak. Fenerbahçe Opet ve Galatasaray Çağdaş Faktoring'in Final-Four'daki rakipleri belli olacak.
18.30 Spar Girona - Reyer Venezia
21.30 Basket Landes - Casademont Zaragoza
GÜREŞ
17.00 Arnavutluk'un başkenti Tiran'da 20-26 Nisan'da düzenlenecek 2026 Avrupa Güreş Şampiyonası öncesinde Grekoromen Milli Takımı, basınla bir araya gelecek. İstanbul Valisi Davut Gül, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Taha Akgül ve rekortmen güreşçi Rıza Kayaalp basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.
VOLEYBOL
- SMS Grup Efeler Ligi Play Off 1-4
16.00 Spor Toto - Ziraat Bankkart
19.00 Galatasaray HDI Sigorta - Halkbank