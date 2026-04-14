2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri: İsviçre: 3 Türkiye: 1
2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup 3. Hafta maçında A Milli Kadın Futbol Takımı, deplasmanda İsviçre'ye 3-1 mağlup oldu. Millilerin tek golünü Ebru Topçu kaydetti.
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta İsviçre ile karşılaştı. Milliler, Zürih'te oynanan mücadelede rakibine 3-1 kaybederken, tek golü Ebru Topçu kaydetti.
Ay-Yıldızlılar, gruptaki dördüncü maçında 18 Nisan Cumartesi günü saat 19.00'da Sinop Şehir Stadyumu'nda İsviçre'yi konuk edecek.
Stat: Letzigrund
Hakemler: Sofiya Prychyna, Maryna Striletska, Oleksandra Vdovina
İsviçre: Livia Peng, Julia Stierli (Ana-Maria Crnogorcevic dk. 46), Noelle Maritz, Geraldine Reuteler (Coumba Sow dk. 85), Riola Xhemaili (Lia Kamber dk. 68), Nadine Riesen (Noemi Ivelj dk. 88), Sydney Schertenleib, Lia Waiti, Aurelie Csillag (Svenja Fölmli dk. 85), Viola Calligaris, Iman Beney
Türkiye : Selda Akgöz, İlayda Civelek, Eda Karataş, Gülbin Hız, Elif Keskin, Başak İçinözbebek, Ebru Topçu (Miray Cin dk. 88), Busem Şeker (Melike Öztürk dk. 88), Selen Altunkulak (Cansu Nur Kaya dk. 72), Fatma Şakar (Melike Pekel dk. 73), Kader Hançar (Vildan Kardeşler dk. 80)
Goller: Aurelie Csillag (dk. 49 ve 75), Viola Calligaris (dk. 80) (İsviçre), Ebru Topçu (dk. 52) (Türkiye)
Sarı kartlar: Selda Akgöz, Başak İçinözbebek (Türkiye), Riola Xhemaili (İsviçre) - İSTANBUL