A Milli Kadın Futbol Takımı Hazırlık Maçları İçin İstanbul'da

UEFA Uluslar B Ligi'nde Kosova ile play-out mücadelesi yapacak A Milli Kadın Futbol Takımı, İstanbul'da Arnavutluk ile iki hazırlık maçı oynayacak. İlk maç 28 Kasım'da, ikincisi ise 1 Aralık'ta gerçekleştirilecek.

UEFA Uluslar B Ligi'nde Kosova ile 24 ve 28 Ekim tarihlerinde play-out mücadelesi yapacak A Milli Kadın Futbol Takımı, İstanbul'da Arnavutluk ile iki hazırlık maçı oynayacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre ay-yıldızlılar, rakibiyle ilk mücadelesini 28 Kasım Cuma günü saat 16.00'da Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'nda yapacak. İkinci hazırlık maçı ise Sarıyer Yusuf Ziya Öniş Stadı'nda 1 Aralık Pazartesi günü saat 16.00'da oynanacak.

Milliler, 9 Aralık'ta çekilecek 2027 Dünya Kupası Elemeleri Grubu kura çekimi öncesi hazırlık maçlarını tamamlamış olacak. Grup müsabakaları ise şubat ayında başlayacak.

Kaynak: AA / Ceren Aydınonat - Spor
