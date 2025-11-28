Haberler

A Milli Kadın Futbol Takımı, Arnavutluk ile 1-1 Berabere Kaldı

A Milli Kadın Futbol Takımı, Arnavutluk ile 1-1 Berabere Kaldı
Güncelleme:
A Milli Kadın Futbol Takımı, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri hazırlıkları kapsamında Arnavutluk ile oynadığı özel maçta 1-1 berabere kaldı. Ebru Topçu'nun 50. dakikada attığı gol ile eşitlik sağlanırken, Arnavutluk’un golünü Alma Hilaj atmıştı.

STAT: Esenyurt Necmi Kadıoğlu

HAKEMLER: Lutfaliyeva Farida, Nuriyeva Sevda, Akbarzada Gulnura, Aliyev Rahiba (Azerbaycan)

TÜRKİYE: Selda Akgöz, Elif Keskin, Gülbin Hız, Eda Karataş, İlayda Civelek (Dk. 85 Birgül Sadıkoğlu), Melike Pekel (Dk. 70 Selen Gül Altunkulak), Miray Cin (Dk. 46 Halle Rose Pembe Şensizoğlu), Ece Türkoğlu (Dk. 86 İlayda Cansu Kara), Ebru Topçu, Busem Şeker, Kader Hançar

ARNAVUTLUK: Rajmonda Spahiu, Arbenita Curraj, Arbiona Bajraktari, Fortesa Berisha (Dk. 73 Meusare Begallo), Valentina Troka (Dk. 90 Dilajda Leka), Qendresa Krasniqi, Megi Doci ©, Ezmiralda Franja, İlarja Zarka (Dk. 73 Teresa Deda), Klea Hamonikaj, Alma Hilaj

GOLLER: Alma Hilaj (Dk. 20), Ebru Topçu (Dk. 50)

SARI KARTLAR: Ezmiralda Franja (Arnavutluk)

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'ne hazırlanan A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlık maçında Arnavutluk'la 1-1 berabere kaldı.

2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2'nci Grup'ta İsviçre, Kuzey İrlanda ve Malta ile eşleşen A Milli Kadın Takımımız, turnuvanın hazırlıkları kapsamında bugün Arnavutluk ile özel maçta karşılaştı. Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadı'ndaki müsabaka 1-1 berabere tamamlandı. Millilerin golünü 50'nci dakikada Ebru Topçu atarken, Arnavutluk'un golünü 20'nci dakikada Alma Hilaj kaydetti.

Milli Takım kadrosuna davet edilen İlayda Cansu Kara, 86. dakikada oyuna girerek kariyerindeki ilk A Milli maçına çıktı.

Karşılaşmayı TFF Kadın Futbol Direktörü Oray Baykal ve hazırlık kampı devam eden U23 Kadın Milli Takımımızın teknik heyet ve oyuncuları da tribünden izledi.

Ay-Yıldızlılarımız, Arnavutluk maçında süre almayan oyunculardan kurulu kadrosu ile yarın da U23 Kadın Milli Takım ile bir hazırlık maçı daha oynayacak. Saat 16.00'da başlayacak bu karşılaşmada Kadın A Milli Takım'a yükselme potansiyeli olan genç futbolcuların durumu gözlenecek.

Kadın A Milli Takımı, Arnavutluk ile ikinci hazırlık maçını 1 Aralık Pazartesi günü Riva'daki Türk Hava Yolları Sahası'nda oynayacak. Futbolseverler takımımızın bu maçını saat 16.00'da TRT Tabii Spor 6'dan ücretsiz izleyebilecek. Millilerin kampı ertesi gün sona erecek.

Türkiye, 2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri B Ligi 2. Grup'ta 3 Mart 2026'da Malta'yı konuk edecek. Ay-Yıldızlılar, 7 Mart 2026'da Kuzey İrlanda'ya, 14 Nisan 2026'da ise İsviçre'ye konuk olacak.

18 Nisan 2026'da İsviçre'yi, 5 Haziran 2026'da Kuzey İrlanda'yı Türkiye'de ağırlayacak Kadın A Milli Takımımız, gruptaki son maçını 9 Haziran 2026 tarihinde Malta deplasmanında oynayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
