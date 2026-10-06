A Milli Kadın Futbol Takımı, 9 Ekim'deki Slovenya maçı öncesi duran top çalıştı

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2027 FIFA Kadınlar Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off 1. tur ilk maçında 9 Ekim'de Slovenya ile karşılaşacak A Milli Kadın Futbol Takımı, hazırlıklarını sürdürdü.

Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamaya göre, TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Necla Güngör Kıragası yönetiminde yapıldı.

Topla ısınma ve rondo çalışmasıyla başlayan idman, taktik çalışmayla devam etti. Futbolcular günü duran top antrenmanıyla tamamladı.

Yurt dışında forma giyen futbolcular Göknur Güleryüz, Selen Gül Altunkulak, Halle Houssein, Elanaz Demirbaş, Tuana Mahmoud, Kader Hançar ve Vildan Kardeşler de milli takım kampına katıldı.

Kamp kadrosuna çağrılan isimlerden Ece Tekmen ve Sudenur Yolcu kadrodan ayrılırken, Nihal Saraç ise 23 Yaş Altı Milli Takımı'na dahil oldu.

Türkiye-Slovenya mücadelesi 9 Ekim Cumartesi saat 19.00'da Pendik Stadı'nda yapılacak. Mücadelenin rövanşı, 13 Ekim Salı TSİ 18.00'de Slovenya'da oynanacak.

Kaynak: AA