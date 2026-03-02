Milli futbolcular Ece Türkoğlu ile Kezban Tağ, Dünya Kupası elemelerinden umutlu

2027 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri'nde mücadele edecek A Milli Kadın Futbol Takımı'nın oyuncuları Ece Türkoğlu ile Kezban Tağ, Malta ve Kuzey İrlanda maçlarından iyi sonuçlar almak istediklerini söyledi.

Türkiye, 2027 FIFA Dünya Kupası yolunda B Ligi 2. Grup'ta Malta, Kuzey İrlanda ve İsviçre ile kozlarını paylaşacak.

Ay-yıldızlı ekip, elemelerde gruptaki ilk maçta yarın İstanbul'da Malta ile karşılaşacak. Milliler, ikinci karşılaşmada ise 7 Mart Cumartesi günü Kuzey İrlanda ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Türkiye, İsviçre ile de nisan ayında deplasmanda mücadele edecek.

Milli oyuncular Ece ve Kezban, A Milli Takım'ın Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde sürdürdüğü kamp çalışmaları sırasında AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Kampta ilk haftayı geçirdiklerini belirten 26 yaşındaki orta saha oyuncusu Ece, "Sezon ortası, yorgunluk var. Bizim için çok güzel ve heyecanlı bir serüven olacağını bildiğimiz için sahada da aynı özveriyi gösteriyoruz. Havanın soğuk olması dışında şu ana kadar her şey güzel gidiyor. Sakatlarımız da döndü. Takım ortamı gayet iyi. Malta maçına şu an bile hazır olduğumuzu düşünüyorum. Her gün analizlerimizi yapıyoruz. Artık Malta'yı biliyoruz. Biz hazırız, maçı bekliyoruz. Kendimizi ne kadar geliştirebilirsek, ne kadar hazır hale gelebilirsek onun için çalışıyoruz." diye konuştu.

A Milli Erkek Futbol Takımı'na da 2026 FIFA Dünya Kupası yolunda iyi dileklerini ileten Ece, "Biz hep Avrupa şampiyonaları için mücadele ediyoruz ama Dünya Kupası olunca iş daha da farklı oluyor. Sahaya kazanmak için çıkıyoruz. O tecrübeyi yaşamayı takımdaki herkesin istediğine ben adım kadar eminim. Hem A Milli Erkek Futbol Takımımız hem de bizim için umarım çok güzel bir yol olur. Umarım çok güzel bir mücadele olur. Hak ettiğimiz yerlerde olduğumuz bir serüven olur. Umarım iki taraf için de güzel olur." ifadelerini kullandı.

Malta ve Kuzey İrlanda maçlarının zor geçeceğini vurgulayan ay-yıldızlı futbolcu, şunları kaydetti:

"İki maç da çok zor olacak. Özellikle Kuzey İrlanda maçı çok zorlu geçecek. Çünkü hem deplasman hem hava şartları hem de yolculuk bizi biraz zorlayacak. Takım olarak da zorluklara alışmış bir takımız. Malta maçı için de çok heyecanlıyız. Kesinlikle üç puan için sahaya çıkacağız. Hem kendi evimizde oynuyoruz. Bu arada Pendik Stadı'nda daha önce oynadığımız maçlar var ve hepsinden galibiyetle ayrıldık. Yolumuza devam etmek istiyoruz."

Ligdeki çekişmenin milli takıma olan etkisinden bahseden Ece Türkoğlu, "Ligde güzel bir çekişme var. Ligde gerçekten yüksek tempolu maçlar oluyor. Bu da tabii ki bizim her zaman milli takıma hazır geldiğimiz anlamına geliyor. Çünkü kulüp takımlarımızda seviyemizi yukarıya çıkardıkça milli takımda da üst seviyelerde olabiliyoruz. Burada yaptığımız antrenmanlar çok yüksek şiddetli değil, şu an olan tempomuzu devam ettirecek şekilde oluyor." sözleriyle konuşmasını noktaladı.

Kezban Tağ: "Grubu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz"

Milli futbolcu Kezban Tağ ise gruptaki ilk iki maçı kayıpsız bir şekilde atlatacaklarına inandığını aktardı.

Milli takımda güzel bir aile ortamı olduğunu vurgulayan 32 yaşındaki savunma oyuncusu, "Yoğun bir şekilde çalışmalarımıza başladık. Antrenmanlarımız disiplinli bir şekilde geçiyor. Bir yandan eğlenirken bir yandan da işimizi yapmaya çalışıyoruz. Çünkü işimizi ciddiye alıyoruz. Malta ve Kuzey İrlanda ile maçlarımız var. Grubu en iyi şekilde bitirmek istiyoruz." şeklinde konuştu.

Deneyimli futbolcu, Malta ve Kuzey İrlanda maçlarına yönelik bir soruya, "İki maçı da kayıpsız bir şekilde atlatacağımızı düşünüyorum. Daha sonra nisan ayında İsviçre maçımız var. İsviçre diğer rakiplerimize göre daha iyi bir konumda. Hedefimiz bu iki maçı da kazanıp daha sonra İsviçre maçına hazırlanmak. Şu anda her şey de iyi gidiyor. İyi de olacağını düşünüyorum." yanıtını verdi.

Kezban Tağ, ay-yıldızlı takımın 2027 Dünya Kupası yolculuğuyla ilgili ise "Hepimiz adına gurur verici. Bu arma altında mücadele etmek bizi çok mutlu ediyor. Heyecanlıyız, mutluyuz. Bir an önce başlasın istiyoruz. Umarım sonu da çok güzel olur." diyerek sözlerini tamamladı.