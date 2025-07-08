A Milli Kadın Basketbol Takımında Yeni Dönem: Ekrem Memnun ile Yollar Ayrıldı

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Türkiye Basketbol Federasyonu, A Milli Kadın Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun’un sözleşmesinin sona erdiğini ve yeni bir anlaşma yapılmayacağını açıkladı.

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), sözleşmesi sona eren A Milli Kadın Takımı Başantrenörü Ekrem Memnun ile yolla devam edilmeyeceğini açıkladı.

TBF'den yapılan açıklamada, "A Kadın Milli Takım Başantrenörü olarak 3 yıllık çalışma süresinin ardından sözleşmesi sona eren Ekrem Memnun'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde kendisine başarılar dileriz." denildi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
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