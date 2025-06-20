A Milli Kadın Basketbol Takımı Yunanistan ile Kritik Maçta Karşılaşıyor

A Milli Kadın Basketbol Takımı Yunanistan ile Kritik Maçta Karşılaşıyor
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki son maçında Yunanistan ile karşılaşacak. Milliler, bu maçı kazanması durumunda çeyrek finale yükselebilirken, kaybetmeleri halinde şampiyonaya veda edecek.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2025 FIBA Avrupa Şampiyonası A Grubu'ndaki 3. ve son maçında yarın Yunanistan ile karşı karşıya gelecek.

2025 FIBA Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası'nda heyecan devam ediyor. Milliler, A Grubu'nun son müsabakasında yarın saat 20.30'da Barış ve Dostluk Salonu'nda ev sahibi Yunanistan ile mücadele edecek. A-yıldızlılar, grubun ilk maçında Fransa'ya 71-69 kaybederken, ikinci mücadelesinde ise İsviçre'yi 91-67 mağlup etti. Yunanistan ise Fransa'ya 92-56 yenilirken, İsviçre maçından da 87-65 galip ayrıldı.

A Milliler, Yunanistan'ı mağlup etmesi durumunda grup ikincisi olarak çeyrek finale çıkacak, kaybetmesi halinde ise şampiyonaya veda edecek. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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