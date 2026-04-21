Türkiye'nin FIBA Kadınlar Dünya Kupası'nda grubu belli oldu

FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2026'da A Milli Kadın Basketbol Takımı, Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile C Grubu'nda yer aldı. Turnuva, 4-13 Eylül 2026 tarihleri arasında Almanya'nın Berlin şehrinde gerçekleştirilecek.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın, FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası'ndaki rakipleri Belçika, Avustralya ve Porto Riko oldu.

Uluslararası Basketbol Federasyonu (FIBA) Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2026 kura çekimi Almanya'nın başkenti Berlin'deki Kraftwerk Berlin'de gerçekleştirildi. Kura çekiminde Türkiye; Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile C Grubu'nda yer aldı.

FIBA Kadınlar Basketbol Dünya Kupası 2026, 4-13 Eylül 2026 tarihleri arasında Almanya'nın Berlin şehrinde gerçekleşecek ve toplamda 36 maç oynanacak. Grup aşamasının sonunda, her grubu ilk sırada tamamlayan takımlar doğrudan çeyrek finallere yükselecek. İkinci ve üçüncü sıradaki takımlar ise tek maç eleme usulüne göre oynanacak çeyrek final elemeleri turunda mücadele edecek; bu turda A ve B grupları ile C ve D grupları arasında çapraz eşleşmeler yapılacak.

Bu eleme maçlarını kazanan takımlar, çeyrek finallerde grup liderleriyle karşılaşacak. Bu aşamadan sonra final etabı; çeyrek finaller, yarı finaller, final ve üçüncülük maçından oluşacak olup, tüm karşılaşmalar tek maç eleme sistemine göre oynanacak.

Kura çekiminin ardından gruplar şu şekilde oluştu:

A Grubu: Japonya, İspanya, Almanya, Mali

B Grubu: Macaristan, Güney Kore, Nijerya, Fransa

C Grubu: Belçika, Avustralya, Porto Riko, Türkiye

D Grubu: ABD, Çekya, İtalya, Çin - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

