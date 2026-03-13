Haberler

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakibi Japonya

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın Japonya ile karşı karşıya gelecek.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın Japonya ile karşı karşıya gelecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Milliler, C Grubu'nda oynadığı ilk iki mücadelede 1'er galibiyet ve yenilgi yaşadı.

Japonya ise çıktığı iki maçta da mağlup oldu.

Grupta yarın saat 14.30'da Avustralya-Macaristan ve saat 17.30'da ise Arjantin-Kanada müsabakaları oynanacak.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
Prof. Dr. İlber Ortaylı hayatını kaybetti

Duayen tarihçi İlber Ortaylı hayatını kaybetti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Koşa koşa gitmişti! Beşiktaş'tan Cengiz Ünder'e hayatının şoku

Koşa koşa gittiği Beşiktaş'ta hayatının şokunu yaşadı
MSB: İran'dan ateşlenen bir füze daha imha edildi

İran'dan Türkiye'ye bir füze daha! Akıbeti yine aynı oldu
Fenerbahçe ve Galatasaray'ın rakip olacağı ayrılık

Rakip olacakları bir gelişme daha yaşandı!
İsrail'de 'kral çıplak' diyen biri var

"Kral çıplak" diyen biri var
Koşa koşa gitmişti! Beşiktaş'tan Cengiz Ünder'e hayatının şoku

Koşa koşa gittiği Beşiktaş'ta hayatının şokunu yaşadı
İsrailli kadın askerlerin absürt paylaşımları olay oldu

İsrail bunlara güveniyorsa vay haline!
Eray Yazgan Fenerbahçe'yi hedef aldı: Türkiye'de en son şikayet edecek kulüp onlar

Olay yaratacak iddia: Bence Türkiye'de Fenerbahçe...