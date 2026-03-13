A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın 2026 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki rakibi Japonya

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Dünya Kupası Elemeleri C Grubu'ndaki üçüncü maçında yarın Japonya ile karşı karşıya gelecek.

Turkcell Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanacak mücadele, saat 20.30'da başlayacak.

Milliler, C Grubu'nda oynadığı ilk iki mücadelede 1'er galibiyet ve yenilgi yaşadı.

Japonya ise çıktığı iki maçta da mağlup oldu.

Grupta yarın saat 14.30'da Avustralya-Macaristan ve saat 17.30'da ise Arjantin-Kanada müsabakaları oynanacak.