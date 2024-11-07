A Milli Kadın Basketbol Takımı'ndan Romanya’ya Farklı Galibiyet

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 3. maçında konuk ettiği Romanya'yı 47 sayı farkla 101-54 yenen A Milli Kadın Basketbol Takımı oyuncularından Olcay Çakır Turgut, Alperi Onar ve Ayşe Cora galibiyeti değerlendirdi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan kaptan Olcay, yeni evlerindeki ilk maçtan galibiyetle ayrılmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Kendilerini desteklemeye gelen herkese teşekkür eden Olcay, "Bizim için bu destek çok kıymetliydi. Şimdi güzel bir galibiyetle geçirdik ama bizim işimiz daha bitmedi. Çünkü pazar günü çok önemli bir maçımız var. Pazar günü de kazanıp grup liderliğini garantilemek istiyoruz. Yüksek ihtimalle garantilemiş oluyoruz. Şu anki hedefimiz o. Adım adım şimdi hazırlıklara başlayıp o maça çalışmaya başlayacağız." diye konuştu.

Destekten çok memnun olduklarını aktaran Olcay, şunları kaydetti:

"Çok güzeldi gerçekten. Buradaki bütün bu genç arkadaşları gördüğümüzde çok mutlu oluyoruz. Çünkü belki onları birazcık bile olsa spora teşvik edebiliyorsak, örnek olabiliyorsak bizim için en önemli şey bu. Çok teşekkür ediyoruz herkese. Geldiler, desteklediler. Bizim için çok önemli bu. Slovakya çok iyi oynamamız gereken maç olduğunu düşünüyorum. Çünkü geçen Avrupa Şampiyonası'nda kaybetmiştik onlara. Ne yazık ki sakatlıklarımız da vardı tabii ki bir bahane olması için söylemek istemem ama daha iyi hazırlanmamız lazım. Bugün savunmada hatalar yaptık. Onları düzeltip daha iyi bir performans göstermemiz gerektiğini düşünüyorum ama takım olarak bence çok güzel bir enerjimiz var. Buradan devam ederek galibiyetle döneceğimizi düşünüyorum."

Ayşe Cora ise "Kısa bir süre içinde takım olarak iyi bir performans göstermeye çalıştık. O yüzden bence bugün kendi sahamızda iyi de bir basketbol oynadığımızı düşünüyorum. Çok tempolu oynadık ve bu Basketbol Gelişim Merkezi'ndeki ilk resmi maçtı milli takımlar için. O yüzden bizim için ayrıca duygusal ve önemli bir maçtı. Tabii ki iyi basketbol oynayarak, galibiyetle ayrıldığımız için çok mutluyuz. Bugün taraftar çok güzeldi. Hiç susmadılar. Gençlerimiz vardı. Küçük kız çocuklarımız özellikle çok fazlaydı. Bu tabii bizi çok mutlu etti. Onlarla maçtan sonra vakit de geçirmeye çalıştık. Umuyorum ki artarak devam eder bu destek." değerlendirmesinde bulundu.

Ayşe, Slovakya maçına ilişkin ise "Slovakya daha güçlü Romanya'ya göre ama bizim odak noktamız rakip takımın ne kadar iyi, güçlü olduğundan çok biz en iyi ne yapabiliriz? Yani biz sahadaki rakibe göre hazırlanan bir ekip değiliz. Zaten bugünkü fark da o yüzden oluştu. Slovakya'ya da aynı bu maça hazırlandığımız gibi farklı bir hazırlık olmayacak aynı ciddiyetle aynı istekle hazırlanacağız ve umuyorum ki o maçta da iyi bir galibiyet alırız." şeklinde görüş belirtti.

Alperi Onar da güzel bir galibiyet aldıklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kendi taraftarımız önünde Türkiye'de yeni açılan basketbol merkezimizde maçımızı oynadık. Çok güzeldi. Her şey çok güzeldi. Salonumuz çok güzeldi. İlk milli maç yapıldı burada. O yüzden biz de onun heyecanını yaşadık aslında. Romanya'yla da ilk maç evimizde olması bizim için çok büyük avantajdı. Şimdi yarın Slovakya'ya gideceğiz. Yine zor bir maç bizi bekliyor. Türkiye'de birazcık farklı kazanmıştık ama Avrupa Şampiyonası'nda kaybettiğimiz bir ekip Slovakya. O yüzden de bizim için zor bir maç olacak. Bu maçı unutup hemen önümüzdeki maça hazırlanmaya başladık. Şu anlık hedefimiz sadece Avrupa Şampiyonası'na gidebileceğimiz en iyi şekilde buradaki maçları pencere maçlarını kazanarak gitmek."