A Milli Kadın Basketbol Takımı Litvanya'yı Yendi

A Milli Kadın Basketbol Takımı Litvanya'yı Yendi
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2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında A Milli Kadın Basketbol Takımı, özel maçta Litvanya'yı 73-68 mağlup etti. Maçın başında zorlanan Türkiye, ikinci yarıda üstünlüğü ele alarak galibiyetle ayrıldı. Derin Erdoğan 18 sayıyla öne çıktı.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, özel maçta Litvanya'yı 73-68 mağlup etti.

2025 Avrupa Şampiyonası hazırlıklarını sürdüren ay-yıldızlılar, Litvanya ile karşı karşıya geldi.

Basketbol Gelişim Merkezi'nde oynanan maçın ilk periyodu, Litvanya'nın 16-10 üstünlüğüyle tamamlandı. İkinci çeyrekte toparlanan Türkiye, soyunma odasına 34-32 önde gitti.

İkinci yarıda üstünlüğünü koruyan milli takım, üçüncü periyodunu 54-49 önde geçtiği karşılaşmadan 73-68 galip ayrıldı.

Ay-yıldızlılarda Derin Erdoğan 18, Elif Bayram ile Tilbe Şenyürek 13'er, Olcay Çakır Turgut ise 12 sayı kaydetti.

Mücadeleyi Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu ile yönetim kurulu üyeleri de takip etti.

Türkiye, 18-29 Haziran'da düzenlenecek Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan, Fransa ve İsviçre ile A Grubu'nda mücadele edecek.

Kaynak: AA / Emre Doğan - Spor
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