A Milli Kadın Basketbol Takımı, Litvanya'yı Geçerek Dünya Kupası Elemelerine Katılma Hakkı Elde Etti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Litvanya'yı Geçerek Dünya Kupası Elemelerine Katılma Hakkı Elde Etti
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FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Litvanya'yı 99-87 mağlup eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, turnuvayı 7. sırada tamamlayarak FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası elemelerine katılma hakkı kazandı.

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası sıralama karşılaşmasında Litvanya'yı 99-87'lik skorla yenen A Milli Kadın Basketbol Takımı, turnuvayı 7. sırada tamamladı ve FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası elemelerine katılmaya hak kazandı.

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Martin Horozov, Paulo Marques, Dariusz Zapolski

Litvanya: Sinickaite 2, Jocyte 23, Juskaite 26, Miskiniene 19, Sventoraite 10, Nacickaite 5, Meskonyte, Grigalauskyte 1, Donskichyte, Labuckiene 1

Başantrenör: Vilius Stanisauskas

Türkiye: Alperi Onar 15, Sevgi Uzun 22, Olcay Çakır Turgut 7, Tilbe Şenyürek 12, McCowan 22, Gökşen Fitik 10, Elif Bayram 11, Derin Erdoğan

Başantrenör: Ekrem Memnun

1. Periyot: 26-21 (Türkiye lehine)

Devre: 52-46 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 74-73 (Litvanya lehine)

Beş faulle çıkan: Elif Bayram (39.20) (Türkiye) - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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