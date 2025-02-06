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A Milli Kadın Basketbol Takımı, İzlanda'yı Mağlup Etti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, İzlanda'yı Mağlup Etti
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FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu'nda A Milli Kadın Basketbol Takımı, İzmit'te oynanan maçta İzlanda'yı 83-76 yenerek üst üste beşinci galibiyetini aldı.

FIBA 2025 Avrupa Şampiyonası Elemeleri F Grubu 5. maçında A Milli Kadın Basketbol Takımı, İzmit'te İzlanda'yı 83-76 mağlup ederek üst üste beşinci galibiyetini aldı.

Salon: Kocaeli Yahya Kaptan Şehir Polis Recep Topaloğlu

Hakemler: Sinisa Prpa, Diana Lapanovic, Eirini Margarita Tsantalil

Türkiye: Sevgi Uzun 11, Ayşe Cora 17, Pelin Bilgiç 11, Elif Bayram 8, Tilbe Şenyürek 12, Manolya Kurtulmuş 7, Göksen Fıtık 2, Berfin Sertoğlu, Meltem Yıldızhan 15, Melek Uzunoğlu

Başantrenör: Ekrem Memnun

İzlanda: Thelma Dis Agustsdottir 10, Tinna Alexandersdottir 2, Thora Jonsdottir 10, Sara Run Hinriksdottir 29, Danielle Rodriguez 17, Eva Eliasdottir, Dilja Larusdottir 2, Agnes Svansdottir, Anna Svansdottir 6, Kristrun Olafsdottir

Başantrenör: Benedikt Gudmundsson

1. Periyot: 22-15 (Türkiye lehine)

Devre: 38-33 (Türkiye lehine)

3. Periyot: 64-56 (Türkiye lehine) - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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