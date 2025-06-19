A Milli Kadın Basketbol Takımı, İsviçre'yi Maglup Etti
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan'daki ikinci maçında İsviçre'yi 91-67 yenerek ilk galibiyetini aldı. İlk yarıda 51-34 önde kapatan Türkiye, maçı rahat bir şekilde kazandı.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda Yunanistan'ın Pire kentinde A Grubu'ndaki ikinci maçında İsviçre'yi 91-67 yenerek ilk galibiyetini aldı.
Salon: Barış ve Dostluk Salonu
Hakemler: Julio Anaya, Paulina Karolina Gajdosz, Veronika Obertova
İsviçre: Fora 8, Herminjard 12, Constantin 9, Dos Santos 2, Ranisavljevic 14, Favre 2, Wenger 13, Schwarz 7, da Silva
Başantrenör: Francois Gomez
Türkiye : Olcay Çakır Turgut 7, Tilbe Şenyürek 14, McCowan 19, Sevgi Uzun 14, Şerife Alperi Onar 17, Derin Erdoğan 3, Elif Bayram 9, Elif İstanbulluoğlu 4, Gökşen Fıtık 4, Esra Ural, Pelin Bilgiç, Sinem Ataş
Başantrenör: Ekrem Memnun
1. Periyot: 13-27 (Türkiye lehine)
Devre: 34-51 (Türkiye lehine)
3. Periyot: 53-68 (Türkiye lehine) - İSTANBUL