A Milli Kadın Basketbol Takımı, İsrail'i 76-67 yenerek elemelerde 2'de 2 yaptı

A Milli Kadın Basketbol Takımı, İsrail'i 76-67 yenerek elemelerde 2'de 2 yaptıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2. Tur Elemeleri I Grubu'ndaki 2. maçında Letonya'nın başkenti Riga'da İsrail'i 76-67 mağlup etti. Bu sonuçla milliler, gruptaki 2. maçını da kazanarak 2'de 2 yaptı.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2027 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası 2. Tur Elemeleri I Grubu'ndaki 2. maçında Letonya'nın başkenti Riga'da İsrail'i 76-67 mağlup ederek 2'de 2 yaptı.
Salon: Rimi Olimpiyat Merkezi
Hakemler: Igor Mitrovski (Kuzey Makedonya), Joona Haaja (Finlandiya), Raimonds Repelis (Letonya)
İsrail: Eden Zipel 19, Daniel Raber 7, Abigail Nicole Meyers 11, Alyssa Faith Baron, Shir Tirosh, Yarden Garzon
14, Eden Rotberg 7, Emma Rinat 9, Romi Levi, Gili Eisner, Dor Saar
Başantrenör: Shira Haelion
Türkiye: Kennedy Burke 11, Sevgi Uzun 7, Elif Bayram 6, Gökşen Fıtık 18, Olcay Çakır Turgut 4, Şerife Alperi Onar 11, Meltem Yıldızhan 10, Derin Erdoğan 3, Tilbe Şenyürek 4, Sinem Ataş 2
Başantrenör: Frederic Dusart
1. Periyot: 10-22
Devre: 29-47
3. Periyot: 49-60