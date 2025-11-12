A Milli Kadın Basketbol Takımı FIBA 2026 Elemeleri İçin Toplandı
A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri hazırlıkları için İstanbul'da kampa girdi. Başkantrenör Andrea Mazzon yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenmanda 21 oyuncu yer aldı. Takım, 14 Kasım'da Nijerya ile hazırlık maçı yapacak.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, 11-17 Mart tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenecek FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nin hazırlık kampı için Basketbol Gelişim Merkezi'nde toplandı.
Başantrenör Andrea Mazzon yönetiminde gerçekleştirilen ilk antrenman yaklaşık 2 saat sürdü. 21 kişilik aday kadrosuyla çalışmalarını sürdürecek olan ay-yıldızlılar, Nijerya ile 14 Kasım Cuma günü saat 17.30'da hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.
A Milli Kadın Basketbol Takımı, bu yaz düzenlenen Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nı yedinci sırada tamamlayarak FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'ne katılma hakkı elde etmişti.
Ay-yıldızlıların FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Eleme Turnuvası maç takvimi şu şekilde:
11 Mart Çarşamba
Kanada - Türkiye
12 Mart Perşembe
Türkiye - Arjantin
14 Mart Cumartesi
Japonya - Türkiye
15 Mart Pazar
Türkiye - Avustralya
17 Mart Salı
Türkiye – Macaristan