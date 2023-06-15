Üye Girişi
Haberler
A Milli Kadın Basketbol Takımı EuroBasket'te Sırbistan'a mağlup oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı EuroBasket'te Sırbistan'a mağlup oldu

Spor Haberleri

A Milli Kadın Basketbol Takımı, EuroBasket D Grubu ilk maçında Sırbistan'a 71-63 mağlup oldu. İkinci maçta ise Macaristan ile karşılaşacaklar.

p>

SALON: Stozice

HAKEMLER: Andris Aunkrogers, Georgios Poursanidis, Gintaras Maciulis

TÜRKİYE: Elif Bayram 4, Olcay Çakır Turgut 10, Gökşen Fitik 3, Alperi Onar 10, Meltem Yıldızhan 6, Feride Akalan 2, Derin Erdoğan 4, McCowan 12, Tilbe Şenyürek, Esra Ural Topuz 2, Sevgi Uzun 10

SIRBİSTAN: Anderson 17, Cadjo 5, Djordjevic, Jankovic 10, Raca 8, Jovanovic 3, Krajisnik 6, Nogic 12, Stankovic 8, Topuzovic 2

1'İNCİ PERİYOT: 22-21

DEVRE: 33-37

3'ÜNCÜ PERİYOT: 52-58

A Milli Kadın Basketbol Takımı, EuroBasket D Grubu ilk maçında Sırbistan'a 71-63 mağlup oldu.

İKİNCİ MAÇTA RAKİP MACARİSTAN

Ay-yıldızlılar, EuroBasket D Grubu ikinci maçında yarın Macaristan ile karşılaşacak. Saat 13.15'te başlayacak olan mücadele Stozice Arena'da oynanacak.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

EuroBasket Macaristan Sırbistan Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title