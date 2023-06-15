A Milli Kadın Basketbol Takımı EuroBasket'te Sırbistan'a mağlup oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı, EuroBasket D Grubu ilk maçında Sırbistan'a 71-63 mağlup oldu. İkinci maçta ise Macaristan ile karşılaşacaklar.