A Milli Kadın Basketbol Takımı EuroBasket'te Sırbistan'a mağlup oldu
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A Milli Kadın Basketbol Takımı, EuroBasket D Grubu ilk maçında Sırbistan'a 71-63 mağlup oldu. İkinci maçta ise Macaristan ile karşılaşacaklar.
SALON: StoziceHAKEMLER: Andris Aunkrogers, Georgios Poursanidis, Gintaras MaciulisTÜRKİYE: Elif Bayram 4, Olcay Çakır Turgut 10, Gökşen Fitik 3, Alperi Onar 10, Meltem Yıldızhan 6, Feride Akalan 2, Derin Erdoğan 4, McCowan 12, Tilbe Şenyürek, Esra Ural Topuz 2, Sevgi Uzun 10SIRBİSTAN: Anderson 17, Cadjo 5, Djordjevic, Jankovic 10, Raca 8, Jovanovic 3, Krajisnik 6, Nogic 12, Stankovic 8, Topuzovic 21'İNCİ PERİYOT: 22-21 DEVRE: 33-373'ÜNCÜ PERİYOT: 52-58A Milli Kadın Basketbol Takımı, EuroBasket D Grubu ilk maçında Sırbistan'a 71-63 mağlup oldu. İKİNCİ MAÇTA RAKİP MACARİSTANAy-yıldızlılar, EuroBasket D Grubu ikinci maçında yarın Macaristan ile karşılaşacak. Saat 13.15'te başlayacak olan mücadele Stozice Arena'da oynanacak.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor