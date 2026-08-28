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Milliler Berlin'de: Dünya Kupası Hazırlıkları Başladı

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A Milli Kadın Basketbol Takımı, 4-13 Eylül'de gerçekleştirilecek FIBA 2026 Dünya Kupası için Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 4-13 Eylül'de gerçekleştirilecek FIBA 2026 Dünya Kupası için Almanya'nın başkenti Berlin'e geldi.

Ay-yıldızlı ekibi Berlin Brandenburg Havalimanı'nda Türkiye'nin Berlin Başkonsolosu İlker Okan Şanlı karşıladı.

Son olarak Köln'de Almanya ile iki özel maç yapan milliler, hazırlıklarını Berlin'de sürdürecek.

Türkiye, C Grubu'nda Belçika, Avustralya ve Porto Riko ile karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
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