A Milli Kadın Basketbol Takımı Almanya'ya Yenildi

FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele eden A Milli Kadın Basketbol Takımı, sıralama müsabakasında karşılaştığı Almanya'ya 93-73'lük skorla yenildi.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası sıralama maçında Almanya'ya 93-73 mağlup oldu. Ay-yıldızlılar karşılaşmaya Olcay Çakır Turgut, Alperi Onar, Sevgi Uzun, Tilbe Şenyürek ve Teaira McCovan beşiyle başladı. Almanya karşısında ilk yarıyı 50-28 geride tamamlayan milliler, müsabakadan da 93-73'lük skorla mağlup ayrıldı. Milli takımda Tilbe Şenyürek 15 sayı, 10 ribaund, 4 asist ve 2 top çalma, Gökşen Fitik de 11 sayı, 2 ribaund ve 2 asistle oynadı. Almanya'da ise Frieda Buhner 19 sayı kaydetti.

Barış ve Dostluk Salonu'nda oynanan karşılaşmayı Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, TBF yöneticileri ve Türk taraftarlar takip etti.

Ay-yıldızlılar, 29 Haziran Pazar günü 11.45'te 7.'lik maçında Litvanya ile karşılaşacak. Milliler, mücadeleden galip ayrıldığı takdirde FIBA 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde yer almaya hak kazanacak. - İSTANBUL