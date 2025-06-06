A Milli Kadın Basketbol Takımı Almanya'ya Mağlup Oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında oynadığı ikili temas karşılaşmasında Almanya'ya 81-65'lik skorla mağlup oldu.

SNP Dome Heidelberg'te oynanan müsabakaya Ay-yıldızlılar Olcay Çakır Turgut, Alperi Onar, Elif Bayram, Meltem Yıldızhan ve Tilbe Şenyürek beşiyle başladı. Milliler karşılaşmanın ilk yarısını 40-39 geride tamamladı. A Milli Kadın Basketbol Takımı, Almanya'ya 81-65 mağlup oldu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Elif Bayram 16 sayı - 2 ribaund - 2 top çalma ve Alperi Onar 11 sayı - 7 asist - 2 ribaund ile oynadı. Almanya'da ise Frieda Mizzi Bühner 27 sayıyla maçı tamamladı.

Milliler, yarın İstanbul'a dönerek çalışmalarına devam edecek.