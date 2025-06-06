A Milli Kadın Basketbol Takımı Almanya'ya Mağlup Oldu

A Milli Kadın Basketbol Takımı Almanya'ya Mağlup Oldu
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında oynadığı ikili temas karşılaşmasında Almanya'ya 81-65 yenildi. Elif Bayram 16 sayıyla öne çıkarken, takım İstanbul'a dönecek.

A Milli Kadın Basketbol Takımı, FIBA 2025 Kadınlar Avrupa Şampiyonası hazırlıkları kapsamında oynadığı ikili temas karşılaşmasında Almanya'ya 81-65'lik skorla mağlup oldu.

SNP Dome Heidelberg'te oynanan müsabakaya Ay-yıldızlılar Olcay Çakır Turgut, Alperi Onar, Elif Bayram, Meltem Yıldızhan ve Tilbe Şenyürek beşiyle başladı. Milliler karşılaşmanın ilk yarısını 40-39 geride tamamladı. A Milli Kadın Basketbol Takımı, Almanya'ya 81-65 mağlup oldu.

A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Elif Bayram 16 sayı - 2 ribaund - 2 top çalma ve Alperi Onar 11 sayı - 7 asist - 2 ribaund ile oynadı. Almanya'da ise Frieda Mizzi Bühner 27 sayıyla maçı tamamladı.

Milliler, yarın İstanbul'a dönerek çalışmalarına devam edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
Saadet Işıl Aksoy 3 buçuk dakika boyunca soğuk su küvetinde kaldı

Güzel oyuncu trendlere uydu! Yüzündeki şok ifadesine dikkat
Cumhurbaşkanı Erdoğan bayram namazını Marmaris'te kıldı

Vatandaşlara sürpriz oldu! Erdoğan bayram namazını bakın nerede kıldı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yumrukla bayılttığı sürücüye kalp masajı yaptı

Yumrukla yere serdi, kalp masajıyla hayata döndürmeye çalıştı
Bu haber hakkında ne düşünüyorsunuz?
500
Yarım asırlık gelenek! Bayram namazına gelmeyenleri buz gibi suda uyandırıyorlar

Bayram namazına gelmeyenleri sıcak yataklarından alıp...
DEM Parti'den Eren Bülbül'ün annesine bayram telefonu

DEM Parti'den şehit Eren Bülbül'ün annesine sürpriz telefon
14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı

14 metrelik çıplak kadın heykeli şehri ayağa kaldırdı
Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası

Başkanlar görüşecek! Süper Lig devinden Uğurcan bombası
Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı

Nedeni de belli! Galatasaray'ın yıldız golcüsünden ayrılık kararı
Suudi Arabistan'dan Avrupa'ya! Yüzde 90 daha az maaşla döndü

Suudi Arabistan'a gittiği için eleştiriliyordu, Avrupa'ya geri döndü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.