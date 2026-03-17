A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 Dünya Kupası'na katılma hakkı elde etti

A Milli Kadın Basketbol Takımı, 2026 FIBA Kadınlar Dünya Kupası'na katılma hakkı kazanarak tarihi bir başarıya imza attı. Grubu 3. sırada tamamlayan milliler, turnuvayı Almanya'nın Berlin kentinde gerçekleştirecek.

Türkiye, bir penceresine ev sahipliği yaptığı 2026 Kadınlar Dünya Kupası Elemeleri'nde Avustralya, Japonya, Kanada, Arjantin ve Macaristan ile C Grubu'nda yer aldı.

Oynadığı 5 maçta 2 galibiyet, 3 yenilgi yaşayan milliler, grubu 3. sırada tamamladı ve Dünya Kupası bileti aldı.

Ay-yıldızlı ekibin yanı sıra kıta şampiyonu Avustralya ile Japonya ve Macaristan, turnuvada mücadele etme hakkı kazandı.

2026 Kadınlar Dünya Kupası, 4-13 Eylül'de Almanya'nın başkenti Berlin'de düzenlenecek.

Üçüncü kez Dünya Kupası'nda mücadele edecek

A Milli Kadın Basketbol Takımı, Dünya Kupası'nda üçüncü kez sahne alacak.

Ay-yıldızlı ekip, turnuvada ilk kez 2014'te mücadele etti. Türkiye, ev sahipliğini yaptığı 2014 Dünya Şampiyonası'nda dördüncü olarak önemli bir başarıya imza attı.

Milliler, 2018'de İspanya'da organize edilen Dünya Kupası'nı ise 10. sırada tamamladı.

Türkiye, Dünya Kupası'nda çıktığı 10 karşılaşmada 5'er galibiyet ve mağlubiyet yaşadı.

Kaynak: AA / Emre Doğan
