A Milli Hentbol Takımı, Güney Kıbrıs'ı 35-19 ile Geçerek İkinci Tura Yükseldi

A Milli Erkek Hentbol Takımı, 2027 IHF Erkekler Dünya Şampiyonası Avrupa Elemeleri ikinci maçında Güney Kıbrıs Rum Kesimi'ni 35-19 mağlup ederek, 2'nci eleme turuna yükseldi.

IHF 2027 Dünya Hentbol Şampiyonası Elemeleri kapsamında mücadele eden A Erkek Milli Hentbol Takımı Elazığ Ahmet Aytar Spor Salonu'nda Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile rövanş maçına çıktı. Karşılaşmayı izleyen Elazığlı sporseverler, salonu tamamen doldurarak millilere büyük destek verdi. İlk yarıyı 22-10 üstün tamamlayan A Milliler, etkili oyununu ikinci yarıda da sürdürerek sahadan 35-19'luk skorla galip ayrıldı. Bu sonuçla Türkiye, rakibini eleyerek Avrupa elemelerinde ikinci aşamaya yükselme başarısı gösterdi.