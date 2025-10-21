A Milli Hentbol Takımı, Elazığ'da Güney Kıbrıs ile Karşılaşacak
A Milli Hentbol Takımı, IHF 2026 Erkekler Dünya Şampiyonası Elemeleri kapsamında 02 Kasım Pazar günü Elazığ'da Güney Kıbrıs ile mücadele edecek. Taraftarların desteği bekleniyor.
Elazığ Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Bu önemli mücadelede Türk hentbolunun heyecanına ortak olmanızdan ve sizleri tribünlerde aramızda görmekten büyük mutluluk duyacağız. Haydi Elazığ, Milli Takımımızın yanında ol" denildi. - ELAZIĞ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor