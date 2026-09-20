A Milli Futbol Takımı yarın Riva'da toplanıyor, Montella 29 kişilik kadroyu belirledi

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UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, yarın Riva'da toplanacak.

Ay-yıldızlı takıma davet edilen oyuncular, yarın saat 12.00'den itibaren Türkiye Futbol Federasyonunun Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde bir araya gelecek.

Ay-yıldızlılar, ilk çalışmasını da aynı gün saat 18.00'de gerçekleştirecek. Antrenmanın ilk 15 dakikalık bölümü basın mensuplarına açık olacak.

A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella tarafından belirlenen 29 kişilik aday kadroya Beşiktaşlı İlhan Fakılı, Fenerbahçeli Bartuğ Elmaz, Konyasporlu Adil Demirbağ ve Trabzonsporlu Melih Kabasakal ilk kez davet edildi.

Montella'nın 29 kişilik aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır, Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydin, Zeki Çelik, Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün.

Maç programı

A Milli Takım'ın Uluslar A Ligi 1. Grup'taki müsabaka programı şöyle:

25 Eylül Cuma:

21.45 Türkiye- Fransa (Kocaeli)

28 Eylül Pazartesi:

21.45 Türkiye-İtalya (Bursa Yüzüncü Yıl Atatürk)

2 Ekim Cuma:

TSİ 21.45 Belçika-Türkiye (Maurice Dufrasne)

5 Ekim Pazartesi:

TSİ 21.45 İtalya-Türkiye (Renato Dall'Ara)

A Milli Takım, 24 Eylül Perşembe gününe dek hazırlıklarını İstanbul'da sürdürecek.

Milliler, söz konusu gün saat 16.00'da basın mensuplarına açık olarak gerçekleştirecekleri antrenmanın ardından akşam saatlerinde otobüsle 25 Eylül Cuma günü oynanacak Fransa mücadelesi için Kocaeli kentine hareket edecek.

Kaynak: AA