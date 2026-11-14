A Milli Futbol Takımı yarın Fransa ile 8. kez karşılaşacak, 7 maçta 1 kez kazandı

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Türkiye ile Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup altıncı maçında yarın oynayacakları maçla 8. kez karşılaşacak.

Geride kalan 7 maçta Türkiye 1, Fransa 5 kez galip geldi, 1 maç da beraberlikle sona erdi.

Dördü resmi, üçü özel olmak üzere geride kalan 7 maçta Fransa 14, Türkiye ise 5 gol attı.

İlk maç 1996'da

Türkiye ile Fransa A milli takımları tarihlerinde ilk kez 1996'da karşılaştı.

Parc des Princes'te oynanan özel maçta Fransa, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İlk yarısı da 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona eren mücadelenin golleri Laurent Blanc, Reynald Pedros, Youri Djorkaeff ve Robert Pires'ten geldi.

Son maç Eylül'de

İki takım arasındaki son mücadele UEFA Uluslar A Ligi'nin ilk haftasında oynandı.

Kocaeli'de oynanan karşılaşmayı Fransa, Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 kazandı. Türkiye, Uğurcan Çakır'ın 87'de gördüğü kırmızı kartla mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Fransa B Milli Takımı ile 2 maç

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Fransa B Milli Futbol Takımı'yla da daha önce Akdeniz Kupası'nda 2 maç yaptı.

Milli takım, 3 Nisan 1955'te İstanbul'da yapılan maçta Fransa B Milli Futbol Takımı ile 0-0 berabere kaldı, 25 Aralık 1955'te ise rakibine Paris'te 3-1 yenildi.

Aralarındaki maçlar

Türkiye ile Fransa A milli takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

Tarih Yer Organizasyon Sonuç 25.09.2026 Kocaeli UEFA Uluslar Ligi 0-1 14.10.2019 Paris EURO 2020 Elemeleri 1-1 08.06.2019 Konya EURO 2020 Elemeleri 2-0 05.06.2009 Lyon Özel 0-1 26.06.2003 Paris Konfederasyon Kupası 2-3 15.11.2000 İstanbul Özel 0-4 09.06.1996 Paris Özel 0-4

Kaynak: AA

Not: Maç sonuçlarında Türkiye ilk takım olarak alınmıştır.