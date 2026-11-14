A Milli Futbol Takımı yarın Fransa ile 8. kez karşılaşacak, 7 maçta 1 kez kazandı

A Milli Futbol Takımı yarın Fransa ile 8. kez karşılaşacak, 7 maçta 1 kez kazandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup altıncı maçında yarın Fransa ile 8. kez karşılaşacak. Geride kalan 7 maçta Türkiye 1, Fransa 5 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti; Fransa 14, Türkiye 5 gol attı.
Türkiye ile Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup altıncı maçında yarın oynayacakları maçla 8. kez karşılaşacak.
Geride kalan 7 maçta Türkiye 1, Fransa 5 kez galip geldi, 1 maç da beraberlikle sona erdi.
Dördü resmi, üçü özel olmak üzere geride kalan 7 maçta Fransa 14, Türkiye ise 5 gol attı.
İlk maç 1996'da
Türkiye ile Fransa A milli takımları tarihlerinde ilk kez 1996'da karşılaştı.
Parc des Princes'te oynanan özel maçta Fransa, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.
İlk yarısı da 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona eren mücadelenin golleri Laurent Blanc, Reynald Pedros, Youri Djorkaeff ve Robert Pires'ten geldi.
Son maç Eylül'de
İki takım arasındaki son mücadele UEFA Uluslar A Ligi'nin ilk haftasında oynandı.
Kocaeli'de oynanan karşılaşmayı Fransa, Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 kazandı. Türkiye, Uğurcan Çakır'ın 87'de gördüğü kırmızı kartla mücadeleyi 10 kişi tamamladı.
Fransa B Milli Takımı ile 2 maç
Türkiye A Milli Futbol Takımı, Fransa B Milli Futbol Takımı'yla da daha önce Akdeniz Kupası'nda 2 maç yaptı.
Milli takım, 3 Nisan 1955'te İstanbul'da yapılan maçta Fransa B Milli Futbol Takımı ile 0-0 berabere kaldı, 25 Aralık 1955'te ise rakibine Paris'te 3-1 yenildi.
Aralarındaki maçlar
Türkiye ile Fransa A milli takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:
|Tarih
|Yer
|Organizasyon
|Sonuç
|25.09.2026
|Kocaeli
|UEFA Uluslar Ligi
|0-1
|14.10.2019
|Paris
|EURO 2020 Elemeleri
|1-1
|08.06.2019
|Konya
|EURO 2020 Elemeleri
|2-0
|05.06.2009
|Lyon
|Özel
|0-1
|26.06.2003
|Paris
|Konfederasyon Kupası
|2-3
|15.11.2000
|İstanbul
|Özel
|0-4
|09.06.1996
|Paris
|Özel
|0-4