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A Milli Futbol Takımı yarın Fransa ile 8. kez karşılaşacak, 7 maçta 1 kez kazandı

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A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup altıncı maçında yarın Fransa ile 8. kez karşılaşacak. Geride kalan 7 maçta Türkiye 1, Fransa 5 galibiyet aldı, 1 maç berabere bitti; Fransa 14, Türkiye 5 gol attı.

Türkiye ile Fransa, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup altıncı maçında yarın oynayacakları maçla 8. kez karşılaşacak.

Geride kalan 7 maçta Türkiye 1, Fransa 5 kez galip geldi, 1 maç da beraberlikle sona erdi.

Dördü resmi, üçü özel olmak üzere geride kalan 7 maçta Fransa 14, Türkiye ise 5 gol attı.

İlk maç 1996'da

Türkiye ile Fransa A milli takımları tarihlerinde ilk kez 1996'da karşılaştı.

Parc des Princes'te oynanan özel maçta Fransa, sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı.

İlk yarısı da 2-0 ev sahibi takımın üstünlüğü ile sona eren mücadelenin golleri Laurent Blanc, Reynald Pedros, Youri Djorkaeff ve Robert Pires'ten geldi.

Son maç Eylül'de

İki takım arasındaki son mücadele UEFA Uluslar A Ligi'nin ilk haftasında oynandı.

Kocaeli'de oynanan karşılaşmayı Fransa, Kylian Mbappe'nin golüyle 1-0 kazandı. Türkiye, Uğurcan Çakır'ın 87'de gördüğü kırmızı kartla mücadeleyi 10 kişi tamamladı.

Fransa B Milli Takımı ile 2 maç

Türkiye A Milli Futbol Takımı, Fransa B Milli Futbol Takımı'yla da daha önce Akdeniz Kupası'nda 2 maç yaptı.

Milli takım, 3 Nisan 1955'te İstanbul'da yapılan maçta Fransa B Milli Futbol Takımı ile 0-0 berabere kaldı, 25 Aralık 1955'te ise rakibine Paris'te 3-1 yenildi.

Aralarındaki maçlar

Türkiye ile Fransa A milli takımları arasında yapılan maçlarda alınan sonuçlar şöyle:

TarihYerOrganizasyonSonuç
25.09.2026KocaeliUEFA Uluslar Ligi0-1
14.10.2019ParisEURO 2020 Elemeleri1-1
08.06.2019KonyaEURO 2020 Elemeleri2-0
05.06.2009LyonÖzel0-1
26.06.2003ParisKonfederasyon Kupası2-3
15.11.2000İstanbulÖzel0-4
09.06.1996ParisÖzel0-4
Not: Maç sonuçlarında Türkiye ilk takım olarak alınmıştır.

Kaynak: AA
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