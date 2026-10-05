A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi'nde İtalya'ya deplasmanda 3-1 mağlup oldu

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Stat: Renato Dall'Ara

Hakemler: Szymon Marciniak, Tomasz Listkiewicz, Adam Kupsik (Polonya)

İtalya : Donnarumma, Di Lorenzo (Dk. 55 Kayode), Mancini, Bastoni, Ruggeri (Dk. 56 Calafiori), Barella (Dk. 70 Tonali), Romano, Doumbia, Vergara (Dk. 84 Frattesi), Maldini, Scammacca (Dk. 56 Pio Esposito)

Türkiye: Uğurcan Çakır, Zeki Çelik, Ozan Kabak, Abdülkerim Bardakcı, Ferdi Kadıoğlu (Dk. 88 Oğuz Aydın), İsmail Yüksek (Dk. 79 Kerem Aktürkoğlu), Salih Özcan, Eren Elmalı, İrfan Can Kahveci (Dk. 70 Bartuğ Elmaz), Aral Şimşir (Dk. 70 İlhan Fakılı), Yunus Akgün (Dk. 88 Deniz Gül)

Goller: Dk. 26 Scamacca, Dk. 64 Calafiori, Dk. 87 Pio Esposito ( İtalya ), Dk. 61 Aral Şimşir (Türkiye)

Sarı kartlar: Dk. 41 Scamacca, Dk. 47 Ruggeri ( İtalya ), Dk. 55 Zeki Çelik, Dk. 81 Abdülkerim Bardakcı (Türkiye)

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki dördüncü maçında deplasmanda İtalya'ya 3-1 mağlup oldu.

58. dakikada gelişen İtalya atağında, Doumbia, Esposito'nun ara pasıyla kaleci Uğurcan ile kaldı. Doumbia'nın yakın mesafeden şutunda Uğurcan ayaklarıyla yaptığı kurtarışla gole izin vermedi.

61. dakikada milli takım beraberliği yakaladı. Yunus'un ara pasıyla ceza sahasında topla buluşan Zeki'nin sağ taraftan altıpas önüne çevirdiği topa Eren dokundu, arka direkte boşta kalan meşin yuvarlağı Aral filelere yolladı: 1-1.

64. dakikada İtalya bir kez daha öne geçti. Barella'nın sağ kanattan kullandığı serbest vuruşta arka direkte kafayı vuran Calafiori topu ağlara gönderdi: 2-1.

78. dakikada Türkiye beraberlik golüne yaklaştı. Sağ taraftan ceza sahasına giren Yunus, geriden gelen Salih'e pasını attı. Salih'in gelişine şutunda Donnarumma meşin yuvarlağı son anda kornere çeldi.

87. dakikada İtalya 3. golünü buldu. Romano'nun altıpas önüne çevirdiği topa Esposito ayak koydu ve meşin yuvarlak ağlara gitti: 3-1.

Karşılaşma, İtalya'nın 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Kaynak: AA