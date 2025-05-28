A Milli Futbol Takımı'nın Haziran Ayındaki Özel Maçları İçin Aday Kadrosu Açıklandı

A Milli Futbol Takımı'nın Haziran Ayındaki Özel Maçları İçin Aday Kadrosu Açıklandı
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A Milli Futbol Takımı, haziran ayında ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçlar için aday kadrosunu belirledi. Trabzonspor'lu Mustafa Eskihellaç, ilk kez milli takıma çağrıldı.

A Milli Futbol Takımı'nın Amerika Birleşik Devletleri'nde haziran ayında 2026 FIFA Dünya Kupası'nın ev sahiplerinden ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçların aday kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Vincenzo Montella yönetimindeki A Milli Futbol Takımı, 7 Haziran Cumartesi günü ABD ve 10 Haziran Salı günü Meksika ile özel maçta karşı karşıya gelecek. Bu mücadeleler öncesinde ay-yıldızlıların aday kadrosu belli olurken, Trabzonspor forması giyen Mustafa Eskihellaç ilk kez A Milli Futbol Takımı aday kadrosuna çağrıldı.

A Milli Futbol Takımı'nın aday kadrosunda şu isimler yer alıyor:

"Altay Bayındır, Berke Özer, Muhammed Şengezer, Uğurcan Çakır, Çağlar Söyüncü, Eren Elmalı, Merih Demiral, Mert Müldür, Mustafa Eskihellaç, Samet Akaydin, Yasin Özcan, Yusuf Akçiçek, Zeki Çelik, Demir Ege Tıknaz, Hakan Çalhanoğlu, İsmail Yüksek, Kaan Ayhan, Okay Yokuşlu, Orkun Kökçü, Salih Özcan, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İrfan Can Kahveci, Kenan Yıldız, Kerem Aktürkoğlu, Mustafa Hekimoğlu, Oğuz Aydın"

A Milli Futbol Takımı'na davet edilen oyuncular, 1 Haziran Pazar günü saat 16.00'dan itibaren TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde toplanacak. Ay-Yıldızlılar, 2 Haziran Pazartesi günü ise saat 23.00'te Türk Hava Yolları'na ait uçakla ABD'nin Boston kentine yolculuk edecek.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor
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