A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcusu Galip Haktanır hayatını kaybetti

Türkiye Futbol Federasyonu, eski milli futbolcu Galip Haktanır'ın 102 yaşında vefat ettiğini duyurdu. Haktanır, A Milli Takım'da 5, B Milli Takım'da 1 olmak üzere toplam 6 müsabakada forma giymişti.

A Milli Futbol Takımı'nın eski futbolcularından Galip Haktanır, 102 yaşında hayatını kaybetti.

Türkiye Futbol Federasyonu, eski milli futbolcu Galip Haktanır'ın vefat ettiğini duyurdu. TFF resmi internet sitesinden yapılan açıklamada, "Türk futbolunun değerli isimlerinden, A Milli Takımımızın hayatta olan en yaşlı futbolcusu, "Kör Galip" lakaplı Galip Haktanır'ın 102 yaşında vefat ettiğini derin bir üzüntü ile öğrenmiş bulunuyoruz. 5'i A Milli Takım, 1'i de B Milli Takım olmak üzere toplam 6 müsabakada ay-yıldızlı formamızı terleten Galip Haktanır, kulüp kariyerinde ise 16 sezon boyunca Vefa spor forması giymişti.

Merhum Galip Haktanır'a Allah'tan rahmet; kederli ailesine, yakınlarına ve başta Vefa spor olmak üzere tüm spor camiasına başsağlığı dileriz" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL