A Milli Futbol Takımı'ndan Kurban Bayramı Kutlaması

A Milli Futbol Takımı'ndan Kurban Bayramı Kutlaması
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A Milli Futbol Takımı'ndan Kurban Bayramı Kutlaması
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A Milli Futbol Takımı, Kurban Bayramı'nı sosyal medyada paylaştıkları videoyla kutladı. Teknik direktör Vincenzo Montella'nın 'Mutlu bayramlar' mesajının yanı sıra futbolcular ve teknik ekipteki antrenörler de bayram kutlamalarını iletti.

- A Milli Futbol Takım'dan, Kurban Bayramı mesajları

İSTANBUL - A Milli Futbol Takımı'nda futbolcular ve teknik heyet, Kurban Bayramı'nı kutladı.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun sosyal medya hesabından videolu yapılan paylaşımda, ABD'de kampta bulunan A Milli Futbol Takımı'ndaki futbolcuların ve teknik ekibin bayram mesajları yayımlandı. A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, Türkçe olarak 'Mutlu bayramlar' ifadesini kullanırken, futbolcular ve teknik ekipteki antrenörler de tek tek İslam aleminin bayramını kutladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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