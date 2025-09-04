A Milli Futbol Takımı'ndan Gürcistan Zaferi

2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri E Grubu ilk maçında Gürcistan'ı deplasmanda 3-2 mağlup eden A Milli Futbol Takımı'nın savunma oyuncularından Merih Demiral, çok iyi mücadele ettiklerini ve çok önemli bir galibiyet elde ettiklerini söyledi.

Boris Paichadze Ulusal Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Merih Demiral, "Sahada gereken cevabı verdik, o yüzden çok mutluyuz." dedi.

Barış Alper Yılmaz'ın gördüğü kırmızı karttan sonra oyunun biraz sıkıntıya girdiğini belirten Merih, "Ondan sonra arkadaşlığımızı, birlikteliğimizi gösterdiğimize inanıyoruz, o yüzden çok güzel bir maç oldu. Çok mutlu ve gururluyuz. Şimdi önümüzdeki maça bakacağız, çünkü iki gün içinde çok önemli bir maçımız daha var. Soyunma odasında herkes çok mutlu, birlikteliğimizi görüyorsunuz, birlikte olmaktan çok mutluyuz, o yüzden milletimiz rahat olsun. Herkes milli forma altında elinden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyor. Bu maçlar bizim için çok önemli, ilk maç olduğu için de ayrı bir önemi vardı." ifadelerini kullandı.

Merih Demiral, 7 Eylül'deki İspanya maçının sorulması üzerine şunları kaydetti:

"Bütün taraftarlarımızı maça bekliyoruz, orada muhteşem bir atmosfer oluşturacaklardır. Şüphemiz yok, Fransa maçı çok iyiydi, inşallah önümüzdeki İspanya maçını da tarihe altın harflerle yazdırırız. Bunun için hazırız. Bir an önce maçı bekliyoruz. İnşallah en iyi şekilde ülkemizi temsil ederiz."

Milli futbolcu, Gürcü bir basın mensubunun, maç öncesindeki basın toplantısında kendisine, "Takım içinde iki oyuncu arasında sorun çıkmış. Sizin düşünceniz ne?" sorusunun hatırlatılması üzerine, "Gürcü basını bir soru sordu, tam anlayamadım. Sahada veririz gereken cevabı dedim, bugün de verdiğimizi düşünüyorum, özellikle verdiğimi düşünüyorum. Çok mutluyuz." açıklamasında bulundu.