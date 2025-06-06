A Milli Futbol Takımı'ndan Geleneksel Bayramlaşma Töreni
A Milli Futbol Takımı, ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçlar öncesi Hartford'a yapacağı yolculuk öncesinde geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirdi.
ABD ve Meksika ile oynayacağı özel maçlar için Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan A Milli Futbol Takımı'nda bugün Hartford kentine yapılacak yolculuk öncesinde geleneksel bayramlaşma töreni gerçekleştirildi.
A Milli Futbol Takımı'nın 3 Haziran'dan itibaren kampta bulunduğu Foxborough'daki otelde yapılan merasime, Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı İbrahim Ethem Hacıosmanoğlu, Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Temel Bozbağ, Genel Sekreter Abdullah Ayaz, A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella, milli takım teknik heyeti, futbolcuları ve personeli katıldı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor